CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа 127-му кілометрі дороги Київ-Чоп поблизу села Глибочиця Житомирської області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобусу та великогабаритної вантажівки, внаслідок чого загинуло 10 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Житомирщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою, 10 загиблих
Ще десять осіб з травмами різного ступеню тяжкості доправлені до лікарень
Фото: zt.npu.gov.ua
"За попередніми відомостями водій маршрутки, вірогідно сполученням Київ-Рівне, рухаючись у напрямку Житомира, зіткнувся з вантажівкою DAF з напівпричепом", - повідомила заступник начальника відділу комунікації поліції Житомирської області Ольга Номерчук, повідомляє прес-служба обласної поліції.
Фото: zt.npu.gov.ua
За її словами, ще десять осіб з травмами різного ступеню тяжкості доправлені до лікарень.
Вона додала, що наразі на місці аварії працюють поліцейські, рятувальники та медики.
Нагадаємо, близько п'ятої години ранку 20 липня на трасі Київ-Одеса неподалік смт Криве Озеро сталася ДТП. Загинули пятеро людей, ще 12 госпіталізовали.
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20 07 2018 12:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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