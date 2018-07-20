На Житомирщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою, 10 загиблих

Ще десять осіб з травмами різного ступеню тяжкості доправлені до лікарень

На 127-му кілометрі дороги Київ-Чоп поблизу села Глибочиця Житомирської області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобусу та великогабаритної вантажівки, внаслідок чого загинуло 10 осіб.

"За попередніми відомостями водій маршрутки, вірогідно сполученням Київ-Рівне, рухаючись у напрямку Житомира, зіткнувся з вантажівкою DAF з напівпричепом", - повідомила заступник начальника відділу комунікації поліції Житомирської області Ольга Номерчук, повідомляє прес-служба обласної поліції.



Фото: zt.npu.gov.ua

За її словами, ще десять осіб з травмами різного ступеню тяжкості доправлені до лікарень.

Вона додала, що наразі на місці аварії працюють поліцейські, рятувальники та медики.

Нагадаємо, близько п'ятої години ранку 20 липня на трасі Київ-Одеса неподалік смт Криве Озеро сталася ДТП. Загинули пятеро людей, ще 12 госпіталізовали.