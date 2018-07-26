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На Житомирщині оголосили 2019-й роком Бандери

Облрада передбачить кошти на фінансування заходів при формуванні бюджету на 2019 рік
Сесія Житомирської обласної ради 26 липня підтримала рішення про оголошення 2019 року в області роком Степана Бандери.
На Житомирщині оголосили 2019-й роком Бандери Степан Бандера. Фото: poltava.pl.ua

"Наступного року 1 січня виповнюється 110 років від дня народження українського політичного діяча, ідеолога українського національного руху ХХ століття, голови проводу ОУН", - повідомляє прес-служба місцевого органу.

Один з депутатів Олена Галагуза виклала у Facebook фото екрану з сесійної зали, на якому видно які політичні сили і в якій кількості підтримали це рішення.

Тепер облрада розробить план заходів із відзначення дня народження Степана Бандери та передбачить кошти на фінансування заходів при формуванні бюджету на 2019 рік.

Також обласна рада рекомендує Житомирській міській раді при формуванні міського бюджету на 2019 рік передбачити кошти для встановлення пам’ятника Степану Бандері в Житомирі.

Нагадаємо, що депутати Львівської міської ради досягли компромісу і затвердили 9 пам’ятних дат, у які поруч із державним прапором України в місті буде вивішуватися червоно-чорний.

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26 07 2018 15:56
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