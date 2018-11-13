На Житомирщині прокуратура звинувачує чиновників у загибелі вісьмох осіб
Співробітників комунального підприємства повідомили про підозру за статтею 272 - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей, повідомляє регіональне управління прокуратури.
Досудове розслідування встановило, що посадові особи комунального підприємства підробили службову документацію про прочищення димових каналів у багатоквартирному будинку. Також вони не виконали вимоги законодавства під час роботи з газовим обладнанням. Через допущені порушення в одній з квартир від отруєння чадним газом загинула сім'я з восьми осіб, в тому числі - двоє малолітніх дітей.
Прокуратура клопоче про відсторонення підозрюваних від посад і взяття їх під варту. У разі обвинувального вироку чиновникам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 8 років.
Нагадаємо, у березні цього року у Бердичеві загинула ціла родина: чоловік і жінка, двоє їхніх дітей і двоє онуків, а також двоє гостей, які опинилися в будинку випадково. У будинку працювало пічне опалення.
Нагадаємо, у Житомирській виправній колонії №4 під час перевірки виявили систематичні порушення законодавства: в’язнів безпідставно використовували для виконання робіт та не лікували.
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