На Житомирщині п'яний чоловік влаштував стрілянину "через шум"
За словами стрільця, його "дратував їхній шум".
Потім чоловік зайшов у кафе, що розташоване неподалік, де у нього виник конфлікт. Він знову відкрив стрілянину, поранивши одного з відвідувачів.
"Вночі, 2 серпня, затриманий скоїв кілька пострілів з травматичної зброї на вулиці і в одному з кафе м. Олевська. В результаті кульове поранення отримав 34-річний житель райцентру. Йому надано необхідну медичну допомогу, загрози життю немає", - повідомляється на сайті місцевої поліції.
Повідомляється, що стрілець втік з місця пригоди, але правоохоронці встановили його особу та затримали. Пояснити свої дії чоловік не може, оскільки був п'яний.
Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство).
Нагадаємо, у Дніпрі водій вистрілив у наркомана, який заліз на дах його авто.
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