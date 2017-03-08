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На Житомирщині п'яний чоловік влаштував стрілянину "через шум"

Поранення отримав 34-річний житель райцентру
Близько 01:00 чоловік поблизу місцевого футбольного стадіону кілька разів вистрілив у бік підлітків, які там зібралися.
На Житомирщині п Фото: 24tv.ua

За словами стрільця, його "дратував їхній шум".

Потім чоловік зайшов у кафе, що розташоване неподалік, де у нього виник конфлікт. Він знову відкрив стрілянину, поранивши одного з відвідувачів.

"Вночі, 2 серпня, затриманий скоїв кілька пострілів з травматичної зброї на вулиці і в одному з кафе м. Олевська. В результаті кульове поранення отримав 34-річний житель райцентру. Йому надано необхідну медичну допомогу, загрози життю немає", - повідомляється на сайті місцевої поліції.

Повідомляється, що стрілець втік з місця пригоди, але правоохоронці встановили його особу та затримали. Пояснити свої дії чоловік не може, оскільки був п'яний.

Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство).

Нагадаємо, у Дніпрі водій вистрілив у наркомана, який заліз на дах його авто.

 

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03 08 2017 20:37
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