CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Житомирщині в суботу розбився винищувач Су-27.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Житомирщині розбився винищувач Су-27
Його пілот загинув
Су-27. Фото: vitalykuzmin.net
"Близько 15 години у ході виконання планових польотів, під час заходу на посадку розбився літак Су-27. Льотчик загинув. Обставини та причини події з’ясовуються", - повідомив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці в Facebook.
Трагедія сталася поблизу смт Озерне. Літак впав на відстані 2 км від злітної смуги, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ "Українській правді".
Нагадаємо, у вівторок, 16 жовтня, у Вінницькій області потрапив в аварію літак Су-27. Обидва пілоти загинули. Один із них був громадянином США.
Військово-повітряні сили США підтвердили, що один американець "був задіяний" в інциденті з катастрофою винищувача Су-27УБ у Вінницькій області.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 12 2018 17:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- ВІДЕО З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"
- Вітаміни для душі. Катерина Єгорушкіна про казкотерапію для дітей і дорослих"Персонажі моїх книг розселені на особливій карті, яка існує лише в моїй голові: вони мають свої світи, домівки, кольори, вулиці..."