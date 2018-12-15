На Житомирщині розбився винищувач Су-27

На Житомирщині в суботу розбився винищувач Су-27.

"Близько 15 години у ході виконання планових польотів, під час заходу на посадку розбився літак Су-27. Льотчик загинув. Обставини та причини події з’ясовуються", - повідомив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці в Facebook.

Трагедія сталася поблизу смт Озерне. Літак впав на відстані 2 км від злітної смуги, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ "Українській правді".

Нагадаємо, у вівторок, 16 жовтня, у Вінницькій області потрапив в аварію літак Су-27. Обидва пілоти загинули. Один із них був громадянином США.

Військово-повітряні сили США підтвердили, що один американець "був задіяний" в інциденті з катастрофою винищувача Су-27УБ у Вінницькій області.