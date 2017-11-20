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На Житомирщині грабіжники відібрали у підприємців 30 кг золота на 15 млн грн, - ФОТО

Нападники зі зброєю на кількох автомобілях заблокували рух Volkswagen на кільці для розвороту і силоміць витягли з салону водія. У цей час пасажир намагався втекти з автомобіля, однак розбійники прострелили йому ногу
У Житомирській області озброєні грабіжники зупинили автомобіль підприємців і відібрали у них 30 кг ювелірних виробів з золота на 15 млн грн.
На Житомирщині грабіжники відібрали у підприємців 30 кг золота на 15 млн грн, - ФОТО Фото: Нацполіція

"19 листопада у Бердичівському районі невідомі напали на автомобіль Volkswagen Tiguan, в якому двоє підприємців перевозили з Києва до Вінниці близько 30 кг ювелірних виробів із золота", - повідомляє прес-служба управління Нацполіції регіону.

За інформацією правоохоронців, подія сталася близько 20:00 на автодорозі Житомир-Могилів-Подільський у смт. Гришківцях Бердичівського району.

Нападники зі зброєю на кількох автомобілях заблокували рух Volkswagen на кільці для розвороту і силоміць витягли з салону водія. У цей час пасажир намагався втекти з автомобіля, однак розбійники прострелили йому ногу.


Фото: Нацполіція

Водія та Volkswagen нападники повезли з собою, але за 4-5 км покинули на автодорозі, забравши з салону ювелірні вироби у кількох сумках.


Фото: Нацполіція

Пораненого пасажира, який залишився на місці події, побачили інші учасники дорожнього руху та викликали "швидку".

Як встановили поліцейські, потерпілі є жителями Вінниці, які упродовж кількох днів перебували у столиці як учасники виставки ювелірних виробів.

Зараз поліція шукає нападників. Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу (розбій).

Нагадаємо, що у жовтні 2017 року у Києві грабіжники із депозитних скриньок викрали 350 тисяч доларів та кілограм золота.

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20 11 2017 14:33
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