CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ день Водохреща три релігійні громади в Житомирській області вирішили перейти з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Житомирщині три громади перейшли з УПЦ МП до Православної церкви України
Ідеться про громади селища Кишин Олевського району, селища Павлівка Пулинського району та міста Андрушівка
Фото: Radio Svoboda
Ідеться про громади селища Кишин Олевського району, селища Павлівка Пулинського району та міста Андрушівка, повідомляє прес-служба Житомирської облдержадміністрації.
Зазначається, що на зборах громад у Кишині та Андрушівці перейти з УПЦ МП до новоствореної автокефальної ПЦУ вирішили й місцеві священики.
Нагадаємо, що у селі Ворсівка Житомирської області прихильники Православної церкви України не пустили до церкви священиків Української православної церкви Московського патріархату.
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19 01 2019 23:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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