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На Житомирщині три громади перейшли з УПЦ МП до Православної церкви України

Ідеться про громади селища Кишин Олевського району, селища Павлівка Пулинського району та міста Андрушівка
У день Водохреща три релігійні громади в Житомирській області вирішили перейти з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.
На Житомирщині три громади перейшли з УПЦ МП до Православної церкви України Фото: Radio Svoboda

Ідеться про громади селища Кишин Олевського району, селища Павлівка Пулинського району та міста Андрушівка, повідомляє прес-служба Житомирської облдержадміністрації.

Зазначається, що на зборах громад у Кишині та Андрушівці перейти з УПЦ МП до новоствореної автокефальної ПЦУ вирішили й місцеві священики.

Нагадаємо, що у селі Ворсівка Житомирської області прихильники Православної церкви України не пустили до церкви священиків Української православної церкви Московського патріархату.

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19 01 2019 23:43
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