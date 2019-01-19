На Житомирщині три громади перейшли з УПЦ МП до Православної церкви України Ідеться про громади селища Кишин Олевського району, селища Павлівка Пулинського району та міста Андрушівка

У день Водохреща три релігійні громади в Житомирській області вирішили перейти з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

Фото: Radio Svoboda

Ідеться про громади селища Кишин Олевського району, селища Павлівка Пулинського району та міста Андрушівка, повідомляє прес-служба Житомирської облдержадміністрації. Зазначається, що на зборах громад у Кишині та Андрушівці перейти з УПЦ МП до новоствореної автокефальної ПЦУ вирішили й місцеві священики. Нагадаємо, що у селі Ворсівка Житомирської області прихильники Православної церкви України не пустили до церкви священиків Української православної церкви Московського патріархату.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію