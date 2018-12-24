На Житомирщині у ДТП загинув чоловік, серед постраждалих - троє дітей

Внаслідок ДТП поблизу села Денишів на Житомирщині загинув чоловік, семеро постраждалих, серед яких троє дітей, госпіталізовані.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 15.30 на 21 км автодороги Виступовичі-Житомир-Кам’янець-Подільський поблизу с. Денишів. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Opel Astra, 41-річний житель м. Києва, виїхав на зустрічну смугу руху та здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ 2104 під керуванням 26-річного житомирянина", - повідомляє прес-служба Нацполіції Житомирської області.

Внаслідок пригоди загинув пасажир ВАЗ, 31-річний житель Житомира. Водії обох транспортних засобів, пасажири Opel, 35-річна киянка і 38-річна жителька Хмельниччини, а також троє дітей віком від 6 до 9 років, з травмами доставлені до медичних закладів.

Нині на місці ДТП працює поліція. Усі обставини і причини, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди, встановлюються.

Додамо, у Полтавській області поблизу села Червоне маршрутний мікроавтобус сполученням "Київ-Суми" перекинувся і впав у кювет, троє пасажирів постраждали.