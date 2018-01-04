На Житомирщині в гральному закладі стався вибух

За попередніми висновками вибухотехніків, в приміщенні могла спрацювати граната РГД-5

У закладі з ігровими автоматами в райцентрі Житомирської області (Малин) стався вибух.

"Сьогодні вранці невідомий приніс в коридор закладу предмет, який вибухнув о 4:30", - повідомляє Національна поліція області.

У цей час в приміщенні перебували чотири людини, вони не постраждали.

"За попередніми висновками вибухотехніків, в приміщенні могла спрацювати граната РГД-5. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація - ч.4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - повідомляють в поліції.

Нагадаємо, що ввечері 30 березня в Дніпровському районі Києва затримали п’яного чоловіка, в якого знайшли гранату і травматичний пістолет.