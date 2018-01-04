CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ закладі з ігровими автоматами в райцентрі Житомирської області (Малин) стався вибух.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Житомирщині в гральному закладі стався вибух
За попередніми висновками вибухотехніків, в приміщенні могла спрацювати граната РГД-5
Фото: gettyimages.com
"Сьогодні вранці невідомий приніс в коридор закладу предмет, який вибухнув о 4:30", - повідомляє Національна поліція області.
У цей час в приміщенні перебували чотири людини, вони не постраждали.
"За попередніми висновками вибухотехніків, в приміщенні могла спрацювати граната РГД-5. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація - ч.4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - повідомляють в поліції.
Нагадаємо, що ввечері 30 березня в Дніпровському районі Києва затримали п’яного чоловіка, в якого знайшли гранату і травматичний пістолет.
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01 04 2018 14:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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