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На Житомирщині у природному заповіднику затримали 10 нелегальних копачів бурштину

Вилучено 4 автомобілі, дві мотопомпи та інше обладнання
У Поліському природному заповіднику в Житомирській області поліцейські затримали 10 нелегальних копачів бурштину.
На Житомирщині у природному заповіднику затримали 10 нелегальних копачів бурштину Фото: скріншот

У затриманих вилучили чотири автомобілі Jeep Grand Cherokee, Ford Transit, Opel Frontera і Volkswagen Т4), дві мотопомпи та інше обладнання для видобутку бурштину, повідомляє прес-служба Нацполіції у Facebook.

Повідомлення про підозрілу групу чоловіків у Поліському природному заповіднику, біля села Селезівка, надійшло від чергового прикордонного поста близько 22:00.

Частині з них вдалося втекти, але правоохоронцям вдалося затримати 10 осіб, які займалися відкачуванням води з ґрунту за допомогою мотопомп і пожежних рукавів. Порушників разом з обладнанням доставили у відділок.

Нагадаємо, що прокуратура Волинської області спільно з поліцією та Службою безпеки України затримала чоловіка, який намагався за 5 тис. доларів "вирішити" кримінальну справу щодо незаконно видобутого бурштину.

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26 07 2017 19:38
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