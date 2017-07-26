На Житомирщині у природному заповіднику затримали 10 нелегальних копачів бурштину
У затриманих вилучили чотири автомобілі Jeep Grand Cherokee, Ford Transit, Opel Frontera і Volkswagen Т4), дві мотопомпи та інше обладнання для видобутку бурштину, повідомляє прес-служба Нацполіції у Facebook.
Повідомлення про підозрілу групу чоловіків у Поліському природному заповіднику, біля села Селезівка, надійшло від чергового прикордонного поста близько 22:00.
Частині з них вдалося втекти, але правоохоронцям вдалося затримати 10 осіб, які займалися відкачуванням води з ґрунту за допомогою мотопомп і пожежних рукавів. Порушників разом з обладнанням доставили у відділок.
Нагадаємо, що прокуратура Волинської області спільно з поліцією та Службою безпеки України затримала чоловіка, який намагався за 5 тис. доларів "вирішити" кримінальну справу щодо незаконно видобутого бурштину.
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