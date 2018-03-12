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На Житомирщині у священиків УПЦ МП проводять обшуки

Слідчі дії проводять у справі про розпалювання міжконфесійної ворожнечі
У священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату в Житомирській області проходять обшуки в рамках того ж самого кримінального провадження, в якому проводили слідчі дії у митрополита Павла.
На Житомирщині у священиків УПЦ МП проводять обшуки Фото: Укрінформ

Слідчі дії проходять у рамках провадження, порушеного за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної приналежності, релігійних переконань, розпалювання міжконфесійної ворожнечі), повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело.

За його словами, обшуки у священнослужителів проводять не лише в Житомирській області.

Нагадаємо, що 30 листопада 2018 року співробітники Служби безпеки провели обшук у маєтку намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Сам священнослужитель заявив, що не був там з 2013 року і з тих пір живе в Лаврі, а маєток виставлено на продаж.

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03 12 2018 17:16
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