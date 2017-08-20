На Житомирщині вогонь охопив 60 гектарів лісу, залучено авіацію
На 2 га вогонь досяг верхівок дерев, повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"20 серпня близько 17:00 у районі с. Копище Олевського району на території "Поліського природного заповідника" Копищанського лісництва сталося займання лісового масиву на площі близько 60 га (із них 2 га верхового). До гасіння пожежі залучено 22 одиниці техніки та 196 чоловік, із них від ДСНС 16 осіб та 4 одиниці техніки, зокрема літак АН-32П та гелікоптер МІ-8", - йдеться в повідомленні.
На місці пожежі працює оперативна група Головного управління ДСНС України в Житомирській області.
У ДСНС попереджають, що до 22 серпня на всій території України, крім Одеської та Закарпатської областей, утримається надзвичайна пожежна небезпека - 5 класу.
Нагадаємо, що впродовж 19 серпня в Україні виникло 555 загорянь на відкритих територіях.
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