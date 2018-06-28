На Житомирщині вибухнув боєприпас часів Другої світової

Увечері 27 червня у селі Березівці Житомирського у дворі приватного будинку стався вибух.

Вибухнув боєприпас часів Другої світової війни калібру 120 мм, повідомляє прес-служба обласної поліції.

Повідомлення до правоохоронців надійшло близько 20:30. На місце події прибули фахівці вибухотехнічної служби ГУНП Житомирщини, рятувальники та медики.

Чоловіка госпіталізували з ушкодженнями та термічними опіками рук, тулуба та ніг.

У сараї правоохоронці виявили ще низку корпусів боєприпасів, серед яких і мінометні міни часі Другої світової. Усі боєприпаси та їх частини вилучили для експертизи.

Обставини та причини, що призвели до події з’ясовуються в рамках розпочатого досудового розслідування.