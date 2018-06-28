CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУвечері 27 червня у селі Березівці Житомирського у дворі приватного будинку стався вибух.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Житомирщині вибухнув боєприпас часів Другої світової
Внаслідок вибуху постраждав 54-річний господар
Фото: zt.npu.gov.ua
Вибухнув боєприпас часів Другої світової війни калібру 120 мм, повідомляє прес-служба обласної поліції.
Повідомлення до правоохоронців надійшло близько 20:30. На місце події прибули фахівці вибухотехнічної служби ГУНП Житомирщини, рятувальники та медики.
Чоловіка госпіталізували з ушкодженнями та термічними опіками рук, тулуба та ніг.
У сараї правоохоронці виявили ще низку корпусів боєприпасів, серед яких і мінометні міни часі Другої світової. Усі боєприпаси та їх частини вилучили для експертизи.
Обставини та причини, що призвели до події з’ясовуються в рамках розпочатого досудового розслідування.
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