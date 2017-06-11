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На Житомирщині викрили екс-поліцейського, який організував наркобізнес

Екс-правоохоронцю призначена застава в розмірі 500 тисяч гривень
Колишній майор міліції екс-начальник міського управління боротьби з незаконним обігом наркотиків разом з ще як мінімум трьома особами продавав наркотики по всій Україні.
На Житомирщині викрили екс-поліцейського, який організував наркобізнес Фото: zbroya.info

Як повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області, суд взяв під варту підозрюваних з альтернативою виходу під заставу. Екс-правоохоронцю призначена застава в розмірі 500 тисяч гривень, ще двом підозрюваним - по 128 тисяч гривень і 100 тисяч гривень.

2 листопада слідчі провели обшуки в Житомирі і Львівської області, під час яких вилучили майже 60 кг речовини, схожої на наркотичний засіб - макову соломку, майже 2 тис. медичних шприців із залишками рідини, а також $26 тис. І майже 70 тис. грн.

Нагадаємо, минулого місяця Служба безпеки України викрила заступника мера міста Вишгород у Київській області на незаконному зберіганні та розповсюдженні наркотиків, посадовець також підозрюється у розкраданні бюджетних коштів.

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06 11 2017 17:17
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