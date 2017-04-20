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На Житомирщині викрили конвертаційний центр, який "відмив" 200 млн грн

В осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані обшуки
Прокуратура та податківці викрили на Житомирщині конвертаційний центр, який завдав державі шкоди на майже 200 млн грн
На Житомирщині викрили конвертаційний центр, який "відмив" 200 млн грн Фото:facebook.com/LlutsenkoYuri

Організатори оборудки незаконно формували податковий кредит реально діючим підприємствам Житомирщини та інших областей, купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками "ризику" від підприємств на території Дніпропетровщини, що входили до складу конвертцентру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Унаслідок незаконної діяльності впродовж 2016 року було незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість 10 підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн грн, через банківські установи проконвертовано майже 200 млн грн.

У четвер, 20 квітня 2017 року, в осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані обшуки.

Під час обшуків у місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання та за місцем проживання зловмисників було виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 80 тис. грн.

Раніше Державна фіскальна служба ліквідувала в Києві конвертаційний центр з обігом 200 млн гривень.

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20 04 2017 20:57
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