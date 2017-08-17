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На Житомирщині вилучили близько 100 кг бурштину

Орієнтовна вартість вилученого бурштину - 5 млн гривень
Співробітники Служби безпеки і прокуратури в Житомирській області викрили групу "цеховиків", які скуповували й обробляли незаконно видобутий бурштин для подальшого його перепродажу та переправлення на Близький Схід.
На Житомирщині вилучили близько 100 кг бурштину Фото: з вільних джерел

Четверо жителів Коростенського і Лугинського районів скуповували бурштин-сирець у нелегальних копачів у Житомирській і Рівненській областях. Огранювання "сонячного каменю" проходило в гаражі одного із зловмисників, де він облаштував підпільний цех.

Фото: ssu.gov.ua

"Під час 10 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили близько 100 кг необробленого бурштину-сирцю великої фракції, близько 7 кг обробленого бурштину, спеціальне обладнання: чотири верстати для огранювання каменю, для прийому-скупки бурштину, а також чорнові записи ділків", - повідомляють на сайті СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

За попередніми висновками експертів, орієнтовна вартість вилученого бурштину становить 5 млн гривень за цінами "чорного ринку".

Нагадамо, співробітники Служби безпеки України виявили на території Володимир-Волинського та Іваничівського районів Волинської області незаконно видобутого бурштину на мільйон гривень.

 
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17 08 2017 15:09
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