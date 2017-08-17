На Житомирщині вилучили близько 100 кг бурштину
Четверо жителів Коростенського і Лугинського районів скуповували бурштин-сирець у нелегальних копачів у Житомирській і Рівненській областях. Огранювання "сонячного каменю" проходило в гаражі одного із зловмисників, де він облаштував підпільний цех.
Фото: ssu.gov.ua
"Під час 10 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили близько 100 кг необробленого бурштину-сирцю великої фракції, близько 7 кг обробленого бурштину, спеціальне обладнання: чотири верстати для огранювання каменю, для прийому-скупки бурштину, а також чорнові записи ділків", - повідомляють на сайті СБУ.
Фото: ssu.gov.ua
За попередніми висновками експертів, орієнтовна вартість вилученого бурштину становить 5 млн гривень за цінами "чорного ринку".
Нагадамо, співробітники Служби безпеки України виявили на території Володимир-Волинського та Іваничівського районів Волинської області незаконно видобутого бурштину на мільйон гривень.
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