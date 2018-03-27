На Житомирщині виявили 200 одиниць краденої військової техніки
Протягом двох тижнів було проведено низку обшуків у Новоград-Волинському районі і вилучено майже 200 одиниць, підготовлених до продажу.
"Серед виявленої техніки - БТР, БМП, ЗІЛ, "Урали", ГАЗ, кунги, причепи, автоцистерни, автовишки, тягачі з лебідками й інша техніка, у т.ч. для транспортування людей сушею і водою. Також вилучено значну кількість запчастин до них, акумуляторні батареї, шини й інше", - повідомляють на сайті поліції.
Встановлюється, кому належить техніка і чи перебуває вона на обліку у військових частинах. Також з'ясувалося, що в інтернеті фізособа розмістила оголошення про продаж цієї техніки.
Санкціоновані обшуки були проведені за кількома адресами, де зберігалися транспортні засоби. Крім самої техніки, були вилучені документи про її походження. Зазначену в них інформацію перевіряють.
Порушено справу за ч.3 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Поліція ініціювала накладення арешту на знайдену техніку до з'ясування всіх обставин.
Нагадаємо, у грудні Генеральна прокуратура повідомила, що посадовці з Міноборони здійснили закупівлю непридатних для використання вертольотів.
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