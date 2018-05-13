На Житомирщині з поїзда викинули 800 пачок сигарет
Зловмисники викинули з вікна поїзда 800 пачок сигарет, повідомляє прес-служба ДПСУ.
Прикордонники Житомирського загону отримали від дільничного інспектора відділу "Овруч" дані про можливий викид сигарет з поїзда "Санкт-Петербург - Кишинів". Прибувши на місце, військовослужбовці виявили неподалік від залізничних колій автомобіль "ВАЗ", в якому були знайдені поліетиленові мішки з сигаретами білоруського виробництва.
Водієм автомобіля виявився 30-річний житель Овруцького району.
Автомобіль і вилучені контрабандні цигарки були передані співробітникам ДФС. Водієві інкримінують ст. 204 ККУ - незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів.
iPress.ua повідомвляв, що українець отримав 10 років в'язниці за контрабанду кокаїну з Нідерландів.
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