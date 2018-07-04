На Житомирщині з ТРЦ евакуювали 350 людей через задимлення
Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, 7 квітня о 11:50 у торгово-розважальному центрі "Оноре де Бальзак" у кафе "Чара", що розташоване в підвальному приміщенні, у вентиляційній шахті сталося задимлення без послідуючого загоряння.
Внаслідок даної події постраждалих немає, з ТРЦ проведено евакуацію близько 350 осіб.
У ДСНС уточнили, що в самому ТРЦ задимлення не було.
Нагадаємо, що 25 березня в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові сталася пожежа. За офіційними даними, загинули 64 людини, серед них – 41 дитина.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив співчуття з приводу трагедії й доручив провести масштабну перевірку безпеки людних місць в Україні.
Глава Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін попередив, що у разі недопуску працівників ДСНС і інших відомств до перевірок безпеки на об'єктах масового перебування людей, застосовуватимуть силові методи із залученням Національної поліції.
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