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На Житомирщині затримали фури зі львівським сміттям

Поліція встановила, що обидва автомобілі їхали зі Львівщини, але кінцевий пункт їх призначення поки незрозумілий
У Черняхівському районі Житомирщини поблизу сміттєзвалища поліція затримала дві вантажівки зі сміттям. Правоохоронці стверджують, що машини їхали зі Львівської області.
На Житомирщині затримали фури зі львівським сміттям Фото: zt.npu.gov.ua

"Уночі 2 серпня поліцейські групи реагування Патрульної поліції Черняхівського відділення виявили у районі місцевого сміттєзвалища дві вантажівки. Під час перевірки документів з’ясувалося, що автомобілі мають пройти транзитом через район, однак усі обставини вказували на інше", - повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

На автомобілі DAF з напівпричепами поліцейські звернули увагу, коли один із них звернув у напрямку нині закритого через заповненість сміттєзвалища, а інший – зупинився обабіч дороги.

За словами начальника Черняхівського відділення поліції Віктора Левандовсього, минулого тижня правоохоронці отримали заяву від селищного голови про несанкціонований викид сміття, за приблизними підрахунками, не менше 70-80 тонн. Відтак на території району посилили контроль за транзитом вантажівок міжобласними дорогами.

 У правоохоронців є підстави вважати, що водії збирались викинути сміття знову на території району. На місці події працює слідчо-оперативна група Черняхівського відділення поліції та з’ясовуються усі обставини. Крім того, вирішується питання про затримання транспортних засобів.

Нагадаємо, дві вантажівки з львівським сміттям затримали на Черкащині.

 
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02 08 2018 13:20
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