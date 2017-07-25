На Житомирщині журналістів затримали при спробі запустити дрон біля військового об'єкта
Порушників передали до Національної поліції України, обставини їхньої діяльності у зазначеній зоні з'ясовують.
"Командування Повітряних сил ЗСУ в черговий раз застерігає від провокаційних дій поруч із військовими частинами... Будь-які порушення, пов'язані з проникненням на територію військового об'єкта, використанням безпілотних літальних апаратів над військовими частинами і настроями військових підрозділів, а також над базами, складами і арсеналами або на підльоті до них збиватимуть без попереджень, причетних до таких інцидентів осіб - затримувати і притягувати до відповідальності згідно із законодавством України", - йдеться в повідомленні прес-центру командування Повітряних сил ЗСУ, пише "Інтерфакс-Україна".
У прес-центрі також зазначають, що військовослужбовці добових нарядів відповідно до статутних обов'язками мають право застосовувати зброю під час несення служби.
Нагадаємо, у квітні військовослужбовці затримали неподалік військової частини в смт Оржів, в Рівненській області, групу людей, які намагалися зняти з квадрокоптера "особливо важливий стратегічний об'єкт".
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