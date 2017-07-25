Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Житомирщині журналістів затримали при спробі запустити дрон біля військового об'єкта

У відомстві нагадали, що військові мають право застосовувати зброю під час несення служби
Поблизу одного з військових об'єктів Повітряних сил Збройних Сил України (ЗСУ) у Житомирській області у вівторок, 25 липня, сили оперативно-чергової служби військової частини затримали представників одного з вітчизняних телеканалів, які намагались запустити квадрокоптер в трикілометровій зоні прилеглої території військового об'єкта.
На Житомирщині журналістів затримали при спробі запустити дрон біля військового об Фото: AP

Порушників передали до Національної поліції України, обставини їхньої діяльності у зазначеній зоні з'ясовують.

"Командування Повітряних сил ЗСУ в черговий раз застерігає від провокаційних дій поруч із військовими частинами... Будь-які порушення, пов'язані з проникненням на територію військового об'єкта, використанням безпілотних літальних апаратів над військовими частинами і настроями військових підрозділів, а також над базами, складами і арсеналами або на підльоті до них збиватимуть без попереджень, причетних до таких інцидентів осіб - затримувати і притягувати до відповідальності згідно із законодавством України", - йдеться в повідомленні прес-центру командування Повітряних сил ЗСУ, пише "Інтерфакс-Україна".

У прес-центрі також зазначають, що військовослужбовці добових нарядів відповідно до статутних обов'язками мають право застосовувати зброю під час несення служби.

Нагадаємо, у квітні військовослужбовці затримали неподалік військової частини в смт Оржів, в Рівненській області, групу людей, які намагалися зняти з квадрокоптера "особливо важливий стратегічний об'єкт".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 07 2017 15:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.