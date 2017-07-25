На Житомирщині журналістів затримали при спробі запустити дрон біля військового об'єкта

У відомстві нагадали, що військові мають право застосовувати зброю під час несення служби

Поблизу одного з військових об'єктів Повітряних сил Збройних Сил України (ЗСУ) у Житомирській області у вівторок, 25 липня, сили оперативно-чергової служби військової частини затримали представників одного з вітчизняних телеканалів, які намагались запустити квадрокоптер в трикілометровій зоні прилеглої території військового об'єкта.

Порушників передали до Національної поліції України, обставини їхньої діяльності у зазначеній зоні з'ясовують.

"Командування Повітряних сил ЗСУ в черговий раз застерігає від провокаційних дій поруч із військовими частинами... Будь-які порушення, пов'язані з проникненням на територію військового об'єкта, використанням безпілотних літальних апаратів над військовими частинами і настроями військових підрозділів, а також над базами, складами і арсеналами або на підльоті до них збиватимуть без попереджень, причетних до таких інцидентів осіб - затримувати і притягувати до відповідальності згідно із законодавством України", - йдеться в повідомленні прес-центру командування Повітряних сил ЗСУ, пише "Інтерфакс-Україна".

У прес-центрі також зазначають, що військовослужбовці добових нарядів відповідно до статутних обов'язками мають право застосовувати зброю під час несення служби.

Нагадаємо, у квітні військовослужбовці затримали неподалік військової частини в смт Оржів, в Рівненській області, групу людей, які намагалися зняти з квадрокоптера "особливо важливий стратегічний об'єкт".