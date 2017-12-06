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На Житомирщині злочинці хотіли підірвати стратегічний об'єкт, щоб пограбувати магазин

У фігурантів справи вилучили речовини для виготовлення саморобних вибухових пристроїв
Правоохоронці затримали учасників організованого угруповання, які планували підірвати стратегічний інфраструктурний об'єкт у місті Коростені, на Житомирщині, щоб пограбувати магазин.
На Житомирщині злочинці хотіли підірвати стратегічний об Фото: ssu.gov.ua

Бандформування збиралося пограбувати найбільший ювелірний магазин у місті Коростень, повідомила прес-служба Служби безпеки України.

"Щоб відволікти увагу сил правоохоронців, зловмисники збиралися одночасно підірвати стратегічну будівлю неподалік міста", - розповіли в СБУ.

За даними правоохоронців, угруповання складалося з колишнього розвідінструктора військ спеціального призначення та двох місцевих мешканців, організатором злочину був місцевий кримінальний "авторитет".

Під час обшуків у фігурантів справи співробітники СБ України вилучили речовини для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Тривають слідчо-оперативні дії у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 187 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в місті Буськ Львівської області невідомі особи підірвали банкомат у приміщенні лікарні і викрали 187 тисяч гривень.

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12 06 2017 20:59
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