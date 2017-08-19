На Житомирщині затримали кримінального авторитета з гранатою й наркотиками, - ФОТО

Під час огляду автомобіля було виявлено та вилучено ручну гранату, білий порошок, схожий на амфетамін, та каміння, за зовнішніми ознаками подібне до бурштину

На Житомирщині 18 серпня у результаті спецоперації кримінальної поліції за участі бійців КОРД затримано кримінального авторитета, громадянина Грузії, на прізвисько "Зурік".

Автомобіль "Тайота Кемрі" поліцейські затримали близько 16.00 год на автодорозі Київ – Чоп у Житомирському районі, - повідомляє прес-служба Нацполіції,

За кермом автівки перебував 54-річний житель Запоріжжя, знаний у кримінальному світі як "Зурік". Також у салоні перебувала 19-річна киянка.

Фото: npu.gov.ua

Під час огляду автомобіля було виявлено та вилучено ручну гранату, білий порошок, схожий на амфетамін, та каміння, за зовнішніми ознаками подібне до бурштину.

Фото: npu.gov.ua

За інформацією поліцейських, чоловік причетний до організації розбійних нападів, крадіжок з квартир і транспортних засобів, а також мав на меті налагодити вплив на ситуацію з незаконним видобутком бурштину.

Фото: npu.gov.ua

Чоловік провів у місцях позбавлення волі до 30 років, був "смотрящим" та має влив на злочинне середовище. Востаннє звільнився у 2011 році.

Фото: npu.gov.ua

Кримінальне провадження розпочато одразу за двома статтями Кримінального кодексу України - ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) і 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Нагадаємо, з України видворили раніше судимого громадянина Грузії Георгія Чантурію - кримінального авторитета, відомого на прізвисько "Ґія".