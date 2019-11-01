На з'їзді партії Гриценка обрали кандидатом у президенти

Гриценко заявив, що знає, як підняти країну та армі

На з'їзді партії "Громадянська позиція", який пройшов 11 січня, було ухвалено рішення про висунення Анатолія Гриценка кандидатом на чергових виборах президента України.

На з`їзді були присутні 265 делегатів та більше 70 запрошених осіб, повідомляє прес-служба партії.

За даними прес-служби за висунення Гриценка кандидатом на президентських виборах проголосували всі присутні делегати.

Коментуючи це рішення Гриценко заявив, що знає, як підняти країну та армію.

"Я не підпишу жодного популістського закону та міжнародної угоди, яка суперечить інтересам країни. Мені достатньо одного президентського терміну, щоб закласти фундамент", - сказав він.