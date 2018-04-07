На знак протесту "Вікіпедія" припинила роботу кількома європейськими мовами
Коли користувач намагається відвідати сторінки "Вікіпедії", написані італійською, іспанською, латинською, естонською чи польською мовами, йому висвічується банер, у якому йдеться про те, що в разі прийняття директиви виникатимуть перешкоди в обміні інформацією в інтернеті, а власне "Вікіпедія" опиниться під загрозою закриття.
"Вікіпедія" англійською, німецькою та французькою мовами продовжує працювати. Рішення про те, чи приєднуватися до бойкоту, приймають місцеві спільноти редакторів.
Директиву про захист авторського права в інтернеті Європарламент розгляне 5 липня. Її противники особливо стурбовані двома статтями – 11-ою, що вимагає від онлайн-платформ платити авторам під час посилання на їх контент, і 13-ою – вона покладає на платформи відповідальність за порушення авторських прав користувачами.
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