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На знак протесту "Вікіпедія" припинила роботу кількома європейськими мовами

Таким чином ресурс протестує проти директиви про авторське право
"Вікіпедія" призупинила роботу версій кількома європейськими мовами на знак протесту проти намірів влади ЄС затвердити директиву про захист авторського права в інтернеті.
На знак протесту "Вікіпедія" припинила роботу кількома європейськими мовами Фото: wikipedia.org

Коли користувач намагається відвідати сторінки "Вікіпедії", написані італійською, іспанською, латинською, естонською чи польською мовами, йому висвічується банер, у якому йдеться про те, що в разі прийняття директиви виникатимуть перешкоди в обміні інформацією в інтернеті, а власне "Вікіпедія" опиниться під загрозою закриття.

"Вікіпедія" англійською, німецькою та французькою мовами продовжує працювати. Рішення про те, чи приєднуватися до бойкоту, приймають місцеві спільноти редакторів.

Директиву про захист авторського права в інтернеті Європарламент розгляне 5 липня. Її противники особливо стурбовані двома статтями – 11-ою, що вимагає від онлайн-платформ платити авторам під час посилання на їх контент, і 13-ою – вона покладає на платформи відповідальність за порушення авторських прав користувачами.

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04 07 2018 21:21
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