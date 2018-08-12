Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

На зустріч радників "нормандської четвірки" від Росії поїде Сурков

Про зустріч домовилися Меркель і Путін
Росію на зустрічі радників з міжнародних питань лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) у Берліні представлятиме помічник президента РФ Владислав Сурков.
На зустріч радників "нормандської четвірки" від Росії поїде Сурков Фото: ria.ru

Про це повідомив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков журналістам у суботу, передає "Інтерфакс".

"Від нас повинен бути Сурков", - сказав Пєсков.

Він пояснив, що мова йде про зустріч, домовленість про яку була досягнута під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна і канцлера ФРН Ангели Меркель в Аргентині.

Нагадаємо, що 1 грудня під час зустрічі на полях саміту G20 у Буенос-Айресі канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися проводити подальші переговори щодо ситуації в Керченській протоці на рівні радників між Україною, Росією, Францією та Німеччиною.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 12 2018 15:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.