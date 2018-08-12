ПОЛІТИКА НОВИНИРосію на зустрічі радників з міжнародних питань лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) у Берліні представлятиме помічник президента РФ Владислав Сурков.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На зустріч радників "нормандської четвірки" від Росії поїде Сурков
Про зустріч домовилися Меркель і Путін
Фото: ria.ru
Про це повідомив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков журналістам у суботу, передає "Інтерфакс".
"Від нас повинен бути Сурков", - сказав Пєсков.
Він пояснив, що мова йде про зустріч, домовленість про яку була досягнута під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна і канцлера ФРН Ангели Меркель в Аргентині.
Нагадаємо, що 1 грудня під час зустрічі на полях саміту G20 у Буенос-Айресі канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися проводити подальші переговори щодо ситуації в Керченській протоці на рівні радників між Україною, Росією, Францією та Німеччиною.
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