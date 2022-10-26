НОВИНИСеред них військові та цивільні – дорослі й діти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На звільнених територіях ексгумувано близько тисячі тіл загиблих
Фото з вільного доступу/ілюстративне
На нещодавно звільнених територіях уже ексгумували близько тисячі тіл загиблих військових та цивільних громадян.
"У результаті пошукової роботи вже ексгумували близько тисячі тіл загиблих героїв та мирних громадян. Зокрема, майже 450 в Ізюмі – на місці одного з наймасовіших поховань. Відкриваються шокуючі факти звірств окупантів: серед загиблих не тільки військові, але й цивільні – дорослі та діти. Але точні дані стануть відомі лише після експертизи", – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що робота з ексгумації триває у співпраці з силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при ОВА.
У міністерстві нагадали, що працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.
Повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо уповноваженому: (099) 792-01-26.
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26 10 2022 14:08 МЕДІА
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