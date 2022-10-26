На звільнених територіях ексгумувано близько тисячі тіл загиблих

Серед них військові та цивільні – дорослі й діти.

На нещодавно звільнених територіях уже ексгумували близько тисячі тіл загиблих військових та цивільних громадян.

"У результаті пошукової роботи вже ексгумували близько тисячі тіл загиблих героїв та мирних громадян. Зокрема, майже 450 в Ізюмі – на місці одного з наймасовіших поховань. Відкриваються шокуючі факти звірств окупантів: серед загиблих не тільки військові, але й цивільні – дорослі та діти. Але точні дані стануть відомі лише після експертизи", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що робота з ексгумації триває у співпраці з силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при ОВА.

У міністерстві нагадали, що працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.

Повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо уповноваженому: (099) 792-01-26.