RSS
НОВИНИ

На звільнених територіях ексгумувано близько тисячі тіл загиблих

Серед них військові та цивільні – дорослі й діти.
На звільнених територіях ексгумувано близько тисячі тіл загиблих Фото з вільного доступу/ілюстративне
На нещодавно звільнених територіях уже ексгумували близько тисячі тіл загиблих військових та цивільних громадян.
 
 
"У результаті пошукової роботи вже ексгумували близько тисячі тіл загиблих героїв та мирних громадян. Зокрема, майже 450 в Ізюмі – на місці одного з наймасовіших поховань. Відкриваються шокуючі факти звірств окупантів: серед загиблих не тільки військові, але й цивільні – дорослі та діти. Але точні дані стануть відомі лише після експертизи", – йдеться у повідомленні.
 
Повідомляється, що робота з ексгумації триває у співпраці з силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при ОВА.
 
У міністерстві нагадали, що працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.
 
Повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо уповноваженому: (099) 792-01-26.
 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 10 2022 14:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Невтішна статистика: попри твердження урядовців, ціни на продукти невпинно зростають. Але могло б бути і гірше

Невтішна статистика: попри твердження урядовців, ціни на продукти невпинно зростають. Але могло б бути і гірше

Розкол, дезорганізація, дестабілізація у країнах ЄС. путін прагне непомітно, через гібридну війну, вразити у серце Європи – The Guardian

Розкол, дезорганізація, дестабілізація у країнах ЄС. путін прагне непомітно, через гібридну війну, вразити у серце Європи – The Guardian

Слова про Україну, які мають почути американці. Війни виграються справами і переконливими аргументами – Еліот А. Коен

Слова про Україну, які мають почути американці. Війни виграються справами і переконливими аргументами – Еліот А. Коен

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

Коронавірус відпочиває? Наступна пандемія може виникнути через танення льодовиків – The Guardian

Коронавірус відпочиває? Наступна пандемія може виникнути через танення льодовиків – The Guardian

Перевірте свою готовність до блекауту. 5 найдешевших порад, які додадуть енергії

Перевірте свою готовність до блекауту. 5 найдешевших порад, які додадуть енергії

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Коли бомбити москву? Історія має приклади символічних бомбардувань столиць держав-агресорів

Коли бомбити москву? Історія має приклади символічних бомбардувань столиць держав-агресорів

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

10 міфів про допомогу США Україні, які розганяють проросійські джерела – експерт Hudson Institute Люк Коффі

10 міфів про допомогу США Україні, які розганяють проросійські джерела – експерт Hudson Institute Люк Коффі

Україні натякають, що час припинити ігнорувати другий фронт. Ізраїль знищив третій іранський завод, де вироблялися дрони

Україні натякають, що час припинити ігнорувати другий фронт. Ізраїль знищив третій іранський завод, де вироблялися дрони

Українці стримують росіян під Бахмутом і наступають на Херсонщині. Том Купер про події на фронті за останні 2 дні

Українці стримують росіян під Бахмутом і наступають на Херсонщині. Том Купер про події на фронті за останні 2 дні

Роздуми про можливість мирних переговорів. Чому в Україні так важко знайти шлях до дипломатичного врегулювання – Лоуренс Фрідман

Роздуми про можливість мирних переговорів. Чому в Україні так важко знайти шлях до дипломатичного врегулювання – Лоуренс Фрідман

Суровікін намагатиметься паралізувати роботу влади і зробити життя цивільних жалюгідним - Том Купер

Суровікін намагатиметься паралізувати роботу влади і зробити життя цивільних жалюгідним - Том Купер

Карім Бензема – найкращий та одіозний. Володарю "Золотого м

Карім Бензема – найкращий та одіозний. Володарю "Золотого м'яча" залишилося взяти лише одну вершину

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.