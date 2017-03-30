"Набрид", - в Росії збирають акцію проти Путіна
Акція називатиметься "Набрид", - повідомила "Дождю" представник прес-служби руху Марія Галицька.
"Нас сотні тисяч і ми живемо у найпрекраснішій країні, але нам набридло жити на жебрацькі зарплати і пенсії, економити на їжі та одязі, терпіти корупцію і триматися, слухати брехню по телевізору, їздити по розбитих дорогах, ходити в розвалені поліклініки, терпіти свавілля суддів і поліції, терпіти корупцію і триматися, всього боятися", - йдеться в анонсі заходу, який поширює рух соцмережами.
За словами Галицької, заявки на мітинги організатори ще не подавали. Вона також не стала називати міста, де пройдуть акції, і розповідати про інші подробиці заходу.
Зазначимо, Президент Російської Федерації Володимир Путін відреагував на акції протесту проти корупції, які пройшли в країні 26 березня, порівнявши протести з "арабською весною" і Євромайданом.
Як відомо, 26 березня у містах РФ проходили антикорупційні мітинги, ініційовані опозиціонером Олексієм Навальним, влада лише невеликої частини зі 100 заявлених організаторами міст дала дозвіл на їх проведення.
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