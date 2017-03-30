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"Набрид", - в Росії збирають акцію проти Путіна

"Нам набридло жити на жебрацькі зарплати і пенсії, економити на їжі та одязі, терпіти корупцію і триматися, слухати брехню по телевізору.."
Рух "Відкрита Росія" анонсував проведення всеросійської акції проти президента Росії Володимира Путіна.
"Набрид", - в Росії збирають акцію проти Путіна Фото: EPA/UPG

Акція називатиметься "Набрид", - повідомила "Дождю" представник прес-служби руху Марія Галицька.

"Нас сотні тисяч і ми живемо у найпрекраснішій країні, але нам набридло жити на жебрацькі зарплати і пенсії, економити на їжі та одязі, терпіти корупцію і триматися, слухати брехню по телевізору, їздити по розбитих дорогах, ходити в розвалені поліклініки, терпіти свавілля суддів і поліції, терпіти корупцію і триматися, всього боятися", - йдеться в анонсі заходу, який поширює рух соцмережами.

За словами Галицької, заявки на мітинги організатори ще не подавали. Вона також не стала називати міста, де пройдуть акції, і розповідати про інші подробиці заходу.

Зазначимо, Президент Російської Федерації Володимир Путін відреагував на акції протесту проти корупції, які пройшли в країні 26 березня, порівнявши протести  з "арабською весною" і Євромайданом.

Як відомо, 26 березня у містах РФ проходили антикорупційні мітинги, ініційовані опозиціонером Олексієм Навальним,  влада лише невеликої частини зі 100 заявлених організаторами міст дала дозвіл на їх проведення.

В результаті, у Москві затримали більше людей, ніж під час масових акцій протесту 2012 року на Болотній площі.
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