90% корупційних злочинів стосуються охорони здоров'я, - НАБУ

Понад 90% збитків, завданих державі корупцією, стосуються злочинів у галузі охорони здоров'я.

Таку інформацію оприлюднило Національне антикорупційне бюро.

За даними детективів НАБУ, найчастіше йдеться про корупційні схеми, що ґрунтуються на зловживанні службовим становищем з метою привласнення чи розтрати майна.

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Наприклад, під час закупівлі для потреб Запорізької обласної клінічної лікарні автомобілів швидкої допомоги за рахунок субвенції з державного бюджету. Слідство встановило, що комплектація 26 закуплених автомобілів не відповідала вимогам стандартів України, а їх експлуатація за прямим призначенням була неможливою. Як наслідок - державі завдано збитків на загальну суму 13 млн грн.

У рамках розслідування іншої справи - за фактами заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі під час будівництва нового корпусу "Охматдиту" у 2011-2012 роках - детективи НАБУ встановили місцезнаходження унікального радіологічного обладнання для діагностики та лікування онкохворих дітей, яке свого часу закупили коштом державного бюджету і мали встановити в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

За даними слідства, тоді державне підприємство "Укрмедпроектбуд" (замовник будівництва нового корпусу НДСЛ "Охматдит") придбало техніку у приватного підприємства, переплативши за неї понад 23 млн грн. Обладнання не встановили і надалі воно "загубилося". Знайшовши техніку і надавши їй статус речового доказу, НАБУ і САП, проте, дозволили користуватися ним, зважаючи на важливість у лікувальному процесі. Розслідування у цьому кримінальному провадженні триває.

Інший "популярний" у соціальній сфері вид злочину - пропонування або одержання неправомірної вигоди. Наприклад, детективи НАБУ двічі спіймали на гарячому керівників вищих навчальних закладів.