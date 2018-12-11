НАБУ дискредитує суд у "справі Мартиненка", - адвокат
НАБУ ще до суду прекрасно усвідомлювало відсутність не лише доказів, але й самого складу злочину по розпіареній "справі Мартиненка".
"Бюро роками не хотіло передавати справу до суду і було змушене зробити це лише під тиском захисту. Тепер дійшло до абсурду – Мартиненка звинувачують в тому, що він не хоче затягувати розгляд справи в суді! НАБУ прагне позбавити його права на правосуддя", - заявив адвокат Петро Бойко, повідомляє прес-служба колишнього депутата Миколи Мартиненка.
Адвокат вказав, що після того, як Шевченківський райсуд почав регулярно проводити засідання по цій справі, з боку НАБУ почались інформаційні атаки та дискредитація суду.
"Наприклад, 9 листопада ЦПК Шабуніна вкинув дезінформацію про нібито зміну судом свого рішення про порядок розгляду доказів. Хоч суд нічого не змінював і дотримався звичайної практики, яка відповідає європейській, перед тим заслухавши обидві сторони", - підкреслив Бойко.
Авдокат наголосив що близькі до НАБУ "активісти" почали маніпулювати про нібито "високу частоту" судових засідань.
"Але захист весь час публічно заявляв про прагнення відкритого судового процесу і апелював до суду про те, щоб не затягувати розгляд справи. А рішення Європейського суду з прав людини неодноразово вказували на те, що в Україні грубо порушується право на справедливий суд через тривалий розгляд кримінальних проваджень. Тому тези піар-супроводу НАБУ суперечать і європейським принципам правосуддя", - відзначив Петро Бойко.
Він закликав ЗМІ уникати однобічного висвітлення справи та дочекатись представлення в суді матеріалів захисту.
"Ми готові документально, з екпертизами спростувати всі звинувачення - в т.ч. в Антикорупційному суді", - сказав адвокат. На його думку, "всі томи звинувачень, які радісно цитують близькі до НАБУ "активісти" - дуже дорогий стос макулатури, на який витрачено багато мільйонів державних коштів".
Прес-служба також повідомила, що Микола Мартиненко надав журналістам рішення з судового реєстру про те, що НАБУ незаконно порушила нові справи по тим же епізодам, які зараз розглядаються в суді.
"Це грубе порушення закону. НАБУ так боїться програти, що намагається повторно все фальсифікувати", - сказав Мартиненко.
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