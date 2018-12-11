НАБУ дискредитує суд у "справі Мартиненка", - адвокат

Адвокат закликав НАБУ до чесної змагальності в суді. Бюро, на думку Бойка, постійно порушує презумпцію невинуватості Миколи Мартиненка та інших фігурантів справи і намагається діяти позасудовими засобами

Адвокат Петро Бойко заявляє, що НАБУ через лояльних "активістів" тисне на Шевченківський райсуд Києва, який розглядає так звану "справу Мартиненка".

НАБУ ще до суду прекрасно усвідомлювало відсутність не лише доказів, але й самого складу злочину по розпіареній "справі Мартиненка".

"Бюро роками не хотіло передавати справу до суду і було змушене зробити це лише під тиском захисту. Тепер дійшло до абсурду – Мартиненка звинувачують в тому, що він не хоче затягувати розгляд справи в суді! НАБУ прагне позбавити його права на правосуддя", - заявив адвокат Петро Бойко, повідомляє прес-служба колишнього депутата Миколи Мартиненка.

Адвокат вказав, що після того, як Шевченківський райсуд почав регулярно проводити засідання по цій справі, з боку НАБУ почались інформаційні атаки та дискредитація суду.

"Наприклад, 9 листопада ЦПК Шабуніна вкинув дезінформацію про нібито зміну судом свого рішення про порядок розгляду доказів. Хоч суд нічого не змінював і дотримався звичайної практики, яка відповідає європейській, перед тим заслухавши обидві сторони", - підкреслив Бойко.

Авдокат наголосив що близькі до НАБУ "активісти" почали маніпулювати про нібито "високу частоту" судових засідань.

"Але захист весь час публічно заявляв про прагнення відкритого судового процесу і апелював до суду про те, щоб не затягувати розгляд справи. А рішення Європейського суду з прав людини неодноразово вказували на те, що в Україні грубо порушується право на справедливий суд через тривалий розгляд кримінальних проваджень. Тому тези піар-супроводу НАБУ суперечать і європейським принципам правосуддя", - відзначив Петро Бойко.

Він закликав ЗМІ уникати однобічного висвітлення справи та дочекатись представлення в суді матеріалів захисту.

"Ми готові документально, з екпертизами спростувати всі звинувачення - в т.ч. в Антикорупційному суді", - сказав адвокат. На його думку, "всі томи звинувачень, які радісно цитують близькі до НАБУ "активісти" - дуже дорогий стос макулатури, на який витрачено багато мільйонів державних коштів".

Прес-служба також повідомила, що Микола Мартиненко надав журналістам рішення з судового реєстру про те, що НАБУ незаконно порушила нові справи по тим же епізодам, які зараз розглядаються в суді.

"Це грубе порушення закону. НАБУ так боїться програти, що намагається повторно все фальсифікувати", - сказав Мартиненко.