НАБУ готове розглянути "записи Онищенка" за наявності оригіналів

НАБУ готове вивчити їх в межах своєї компетенції

Національне антикорупційне бюро готове вивчити записи, зроблені збіглим народним депутатом Олександром Онищенком, якщо він надасть їх оригінали

Про це повідомила прес-служба НАБУ у Facebook.

Національне бюро неодноразово пропонувало Олександру Онищенку, в тому числі і у публічній площині, передати оригінали плівок.

"Зокрема, під час опитування, яке детективи Бюро проводили в рамках розслідування так званої "газової схеми" в форматі відео-конференції у грудні 2016 року. НАБУ цих записів так і не отримало. За умови одержання оригіналів записів НАБУ готове вивчити їх в межах своєї компетенції”, - повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, український депутат-утікач Олександр Онищенко, який перебуває в розшуку за махінації з реалізацією газу, увечері 18 квітня в ефірі програми "Український формат" оприлюднив частину запису розмови нібито за участі президента Петра Порошенка.

В адміністрації президента назвали "фейком" записи розмови депутата-утікача Олександра Онищенка з нібито президентом Петром Порошенком, щодо екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.