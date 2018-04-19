НАБУ готове розглянути "записи Онищенка" за наявності оригіналів
Про це повідомила прес-служба НАБУ у Facebook.
Національне бюро неодноразово пропонувало Олександру Онищенку, в тому числі і у публічній площині, передати оригінали плівок.
"Зокрема, під час опитування, яке детективи Бюро проводили в рамках розслідування так званої "газової схеми" в форматі відео-конференції у грудні 2016 року. НАБУ цих записів так і не отримало. За умови одержання оригіналів записів НАБУ готове вивчити їх в межах своєї компетенції”, - повідомляє прес-служба.
Нагадаємо, український депутат-утікач Олександр Онищенко, який перебуває в розшуку за махінації з реалізацією газу, увечері 18 квітня в ефірі програми "Український формат" оприлюднив частину запису розмови нібито за участі президента Петра Порошенка.
В адміністрації президента назвали "фейком" записи розмови депутата-утікача Олександра Онищенка з нібито президентом Петром Порошенком, щодо екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.
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