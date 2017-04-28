НАБУ і єврооптимісти вводять в Україні презумпцію винуватості, - Мартиненко

Він додав, що не за те він боровся політично всі ці роки

За словами екс-нардепа Миколи Мартиненка, Національне антикорупційне бюро України є "політизованою філією грузинської мафії".

"Ми дожилися до презумпції винуватості. Наші хлопці-"єврооптимісти", лещенки, шабуніни, заліщуки, які собі цей лейбл самі навісили, хочуть ввести у нас в країні диктатуру. Щоб всі були винуваті по першій же статті "Української правди", щоб усіх відразу кидали до в'язниці за мірою запобіжного заходу, і щоб вони там сиділи місяцями", - заявив екс-депутат Микола Мартиненко в інтерв'ю "Цензор.нет".

"Я не злякався піти в опозицію при Кучмі, не злякався піти в опозицію при Януковичу. І з першого до останнього дня два Майдани відстояв. Я буду цих Ситника з Углаву (директор і перший заступник директора Національного антикорупційного бюро України - ред.) боятися?", - запитав Мартиненко.

Він підтвердив, що вважає Національне антикорупційне бюро України "політизованою філією грузинської мафії", яка працює за тими методами, за якими Гізо Углава (колишній заступник головного прокурора Грузії при президенті Міхеїлі Саакашвілі - ред.) свого часу в Грузії.

"Хто очолював всі ці тортури, кидання людей до в'язниць? Подивіться звіти робочої групи ООН за період їх влади в Грузії - 99% людей йшли на угоду зі слідством, коли були тортури в тюрмах", - підкреслив екс-нардеп.

Мартиненко вважає реальним керівником НАБУ не Ситника, а Углаву.

"Він командує всім. Може, Ситнику пообіцяли місце в партії Саакашвілі. Вони намагаються сильно піднятися політично і розуміють, що часу немає. Я ж ще трошки і соціологією займаюся і бачу тенденції Саакашвілі. Їм потрібні гучні фігури", - заявив колишній депутат.

Говорячи про те, чому йому вручили підозру саме у справі про "СхідГЗК", Мартиненко пояснив: його хотіли кинути до в'язниці з великою заставою. "У справі "Енергоатому" таку суму навіть намалювати було неможливо. Вона не влаштовувала НАБУ в якості застави. А головна причина - політична. Вони розраховували, що Мартиненко повинен рознервувався, розбалансувати частину депутатів від "Народного фронту", які входять до більшості, і таким чином внести хаос в коаліцію", пояснив Микола Мартиненко, вказавши, що кінцева мета цих дій НАБУ - дострокові вибори.

Пояснюючи, хто стоїть за справою в Швейцарії по "Енергоатому", де фігурує його ім'я, Микола Мартиненко розповів, що отримав там доступ до документів, які свідчать: у справі є "доноси зі звинуваченнями, підписані фейковими антикорупційними організаціями. Наприклад, "Міжнародні антикорупційні суди", де значаться і росіяни. На таких же бланках звинувачення були послані до Австрії - причому потрапили вони там чомусь до депутатів фракції "Свобода" (ультраправа партія "австрійська партія свободи", - ред.). І в Австрії звинувачення проти мене пішли саме від цієї фракції. З ким із Росії у цій фракції договір, ви знаєте? Вони співпрацюють з "Єдиною Росією". У них прямий договір, вони партнери", - пояснив Микола Мартиненко, пообіцявши оприлюднити й інші факти.

Колишній глава комітету ВР з ПЕК підтвердив, що у Росії є всі підстави його ненавидіти за послідовну боротьбу з монопольним впливом росіян на атомну енергетику України. "За багато років вдалося кваліфікувати паливо "Вестінгхауз" - ми отримали диверсифікацію поставок ядерного палива в Україну. Під час моєї роботи головою комітету з ПЕК я займався і іншими темами по нашій енергонезалежності, неприємними для Росії", зазначив він.

Народного депутата Сергія Лещенка Микола Мартиненко вважає "аморальною людиною".

"Він прекрасно розуміє, що він фальсифікує. Він бере під столом гроші і кричить про якісь праведні речі. Бере у росіян! Він же зі мною судився і двічі програв суд. Я публічно говорив, що він отримує $ 67 тис.нНа місяць плюс бонуси за кампанію по моїй дискредитації", - заявив Мартиненко.

Нагадаємо, що екс-нардеп Микола Мартиненко готовий захищати себе в суді по обранню запобіжного заходу та по апеляції з боку САП на рішення Солом'янського райсуду.