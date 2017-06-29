НАБУ і САП заявляють, що не мають повноважень вести розслідування щодо Манафорта

НАБУ і САП не проводили офіційного розслідування причетності Манафорта до одержання коштів від Партії регіонів

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляють, що не мають повноважень вести розслідування щодо екс-радника президента-втікача Віктора Януковича Пола Манафорта.

Про це йдеться у спільній заяві НАБУ і САП оприлюдненій у четвер, 29 червня.

"…у матеріалах, переданих Національному антикорупційному бюро України колишнім першим заступником Голови Служби безпеки України Віктором Трепаком (так званій "чорній бухгалтерії" – ред.) у травні минулого року, ім’я Пола Манафорта згадується у 22 записах за період з 20 листопада 2007 року по 5 жовтня 2012 року. Загальна сума витрат, вказаних у цих записах, становить 12,7 мільйонів доларів США", – йдеться в заяві.

"Утім, як неодноразово підкреслювали НАБУ і САП, наявність прізвища Пола Манафорта у списках так званої "чорної бухгалтерії" не означає, що він дійсно отримав ці кошти, адже у графі отримувачів містяться підписи інших осіб", – заявили в антикорупційних відомствах.

Там наголосили, що НАБУ і САП не проводили офіційного розслідування причетності Пола Манафорта до одержання коштів від Партії регіонів.

"Він не був і не є українським державним службовцем, і тому не може вчиняти корупційні діяння згідно з українським законодавством. Оцінку діям даної особи мають давати компетентні органи інших держав, чия юрисдикція поширюється на розслідування ймовірних фактів таких правопорушень", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що підпису Манафорта не було на жодній зі сторінок "амбарної книги" Партії регіонів, а інформація про його вину – це піар-технологія.

Детективи НАБУ та прокурори САП 30 травня 2016 року розпочали досудове розслідування так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів на підставі документів, переданих Трепаком. В рамках розслідування даного провадження 13 грудня 2016 року Голові ЦВК Михайлу Охендовському, чиє прізвище та підпис фігурували у переданих документах, було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 161 698 доларів США, що в еквіваленті по курсу НБУ на час вчинення злочинів становило 1 294 438 грн.