НАБУ має встановити замовників кампанії проти Арсенія Яценюка та "НФ", - народні депутати (відео)

Як зазначив у спілкуванні з журналістами Перший заступник керівника фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук, "цей кричущий випадок має бути ретельно і в найкоротші терміни розслідуваний, а суспільство має знати, що насправді відбувається в державі"

Група народних депутатів фракції "Народний фронт" відвідала Національне антикорупційне бюро з вимогою розслідувати факти політичної корупції і брудної кампанії проти прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, які озвучив нардеп-втікач Олександр Онищенко в інтерв'ю британському виданню The Independent.

"Ми були на прийомі у заступника голови НАБУ Анатолія Новака, оскільки голова зараз перебуває у службовому відрядженні. Ми зареєстрували нашу заяву, тепер ми очікуємо на наступний крок, про який ми теж будемо інформувати", - сказав Тетерук.

Присутній на зустрічі народний депутат фракції "Народний фронт" Андрій Помазанов підкреслив, що звернення фракції є фактично заявою про вчинення правопорушення Онищенком та іншими суб'єктами, які фігуруватимуть в майбутньому кримінальному провадженні.

"Від сьогодні НАБУ має рівно 24 години на внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення Онищенком та всіма його спільниками до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - зауважив депутат.

"Таким чином, ми сьогодні, маючи інформацію, оприлюднену народним депутатом Онищенком в міжнародному виданні The Independent, вважаємо, що ця інформація може вважатися доказом у новій кримінальній справі, у новому кримінальному провадженні щодо підкупу народних депутатів, інших високопосадовців, а саме вчинення корупції в вищих ешелонах влади", - підкреслив Помазанов.

Представник "Народного фронту" також висловив думку, що інформація Онищенка - це фактично замах на державний переворот, який мав місце 10 місяців тому після формування другого уряду Арсенія Яценюка.

"Саме тоді було фактично знищено рейтинг "Народного фронту" і рейтинг самого Арсенія Яценюка як його лідера, і тепер ми бачимо, хто це все фінансував і яким чином все це відбувалося", - зазначив Помазанов.

"Було витрачено майже $30 мільйонів, щоби дискредитувати Яценюка, для того, аби знищити другу за потужністю політичну силу в парламенті - фракцію "Народний фронт", і власне, змінити розклад сил в парламенті", - наголосив народний депутат.

"Ми всі пам'ятаємо проплачені заяви пана Саакашвілі, коли він, прагнучи обійняти крісло прем'єр-міністра, розказував про начебто злочини Арсенія Яценюка. Ми всі пам'ятаємо, як боролися з тим, аби не звільняти колишнього міністра екології Ігоря Шевченка, який був призначений за квотою БЮТ, після листа, підписаного Юлією Тимошенко. Саме Яценюк не допустив розпродажу надр і зменшення ренти, яка становила 70%", - підкреслив Помазанов.

Саме тому заява "Народного фронту" до НАБУ має стати підставою до розслідування по двох пунктах:

1) щодо Онищенка, який здійснював підкуп нардепів та інших високопосадовців;

2) здійснення кримінального провадження щодо інших учасників правопорушення після встановлення прізвищ замовників та ініціаторів політичної кризи та брудної кампанії проти "Народного фронту та Арсенія Яценюка.

"Протягом доби ми будемо спостерігати за реакцією НАБУ та очікуватимемо реальних дій від конкретного детектива по внесенню відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань", - резюмував представник "Народного фронту".