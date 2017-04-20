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НАБУ намагається вручити Мартиненку підозру, - Гриценко

Мартиненко сховався від вручення підозри НАБУ в приймальні народного депутата Дениса Дзендзерського
Детективи НАБУ вже півдня намагаються вручити Миколі Мартиненку підозру.
НАБУ намагається вручити Мартиненку підозру, - Гриценко Микола Мартиненко. Фото: rbc.ua

Про це повідомив член громадської ради НАБУ Олексій Гриценко, інформує "Українська правда".

За його словами, процес триває вже півдня.

"Вже півдня триває реалізація. Але він сховався від вручення підозри НАБУ в приймальні народного депутата Дениса Дзендзерського", - повідомив Гриценко.

Станом на 17:30 перед будівлею, де розташована приймальня Дзендзерського, стоїть детектив НАБУ. Він нічого не коментує. На вулиці також перебував адвокат Мартиненка Ігор Черезов. Як тільки він побачив журналіста УП, він знайшов всередину.

На питання УП, чи дійсно НАБУ намагається вручити підозру Мартиненку, він відповів: "У них (НАБУ) щось дійсно є. Ми в очі нічого не бачили".

Як відомо, приймальні депутатів користуються недоторканністю, тому НАБУ не може зайти всередину. У будівлі розміщені приймальні депутатів і офіс Народного Фронту. 

Зазначимо, захист колишнього депутата Миколи Мартиненка заявив про грубі порушення закону з боку суддів Апеляційного суду Києва, які "під диктовку і в інтересах НАБУ незаконно скасували рішення Солом'янського райсуду Києва про фактичне закриття так званої "справи Мартиненка".

11 грудня 2015 року НАБУ почало розслідувати два кримінальні провадження щодо Мартиненка. Першу справу розслідують за фактом закупівлі держпідприємством "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" уранового концентрату в австрійської компанії, другу - за фактом отримання хабарів під час закупівлі держпідприємством "Енергоатом" обладнання в чеської Škoda. Сам колишній нардеп має статус свідка у цих справах.4

Нагадаємо, Микола Мартиненко звернувся до Верховної Ради, Президента та послів "Великої сімки" і Євросоюзу в Україні щодо "політичного переслідування, грубих порушень закону та презумпції невинуватості" щодо нього з боку Національного антикорупційного бюро України.

 

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