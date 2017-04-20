НАБУ намагається вручити Мартиненку підозру, - Гриценко

Детективи НАБУ вже півдня намагаються вручити Миколі Мартиненку підозру.

Про це повідомив член громадської ради НАБУ Олексій Гриценко, інформує "Українська правда".

За його словами, процес триває вже півдня.

"Вже півдня триває реалізація. Але він сховався від вручення підозри НАБУ в приймальні народного депутата Дениса Дзендзерського", - повідомив Гриценко.

Станом на 17:30 перед будівлею, де розташована приймальня Дзендзерського, стоїть детектив НАБУ. Він нічого не коментує. На вулиці також перебував адвокат Мартиненка Ігор Черезов. Як тільки він побачив журналіста УП, він знайшов всередину.

На питання УП, чи дійсно НАБУ намагається вручити підозру Мартиненку, він відповів: "У них (НАБУ) щось дійсно є. Ми в очі нічого не бачили".

Як відомо, приймальні депутатів користуються недоторканністю, тому НАБУ не може зайти всередину. У будівлі розміщені приймальні депутатів і офіс Народного Фронту.

Зазначимо, захист колишнього депутата Миколи Мартиненка заявив про грубі порушення закону з боку суддів Апеляційного суду Києва, які "під диктовку і в інтересах НАБУ незаконно скасували рішення Солом'янського райсуду Києва про фактичне закриття так званої "справи Мартиненка".