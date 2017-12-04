Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

НАБУ направило в генпрокуратуру документи для екстрадиції матері нардепа Онищенка

Зазначені документи ГПУ повинна надіслати компетентним органам Іспанії для початку процедури екстрадиції Кадирової
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) направив до ГПУ повний пакет документів, необхідний для початку процедури екстрадиції матері побіжного нардепа Олександра Онищенка Інеси Кадирової.
НАБУ направило в генпрокуратуру документи для екстрадиції матері нардепа Онищенка Фото:112.ua

Зазначені документи ГПУ повинна надіслати компетентним органам Іспанії для початку процедури екстрадиції Кадирової. За версією слідства, вона є співорганізатором так званої "газової схеми", в результаті якої інтересам держави завдано збитків на суму близько 3 млрд грн, - повідомляє прес-служба Бюро в Facebook.

Після отримання оригіналів документів суд Іспанії буде приймати рішення про застосування так званого екстрадиційного арешту чи іншого запобіжного заходу до розгляду питання про екстрадицію особи в Україні.

Зазначимо, що матір Олександра Онищенка Інесу Кадирову затримали 30 березня в Іспанії силами місцевих правоохоронців за орієнтуванням департаменту Інтерполу та Європолу України, розміщеним на запит НАБУ.

Нагадаємо, Інеса Кадирова була оголошена в міжнародний розшук за підозрою в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 04 2017 11:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.