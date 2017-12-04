НАБУ направило в генпрокуратуру документи для екстрадиції матері нардепа Онищенка
Зазначені документи ГПУ повинна надіслати компетентним органам Іспанії для початку процедури екстрадиції Кадирової. За версією слідства, вона є співорганізатором так званої "газової схеми", в результаті якої інтересам держави завдано збитків на суму близько 3 млрд грн, - повідомляє прес-служба Бюро в Facebook.
Після отримання оригіналів документів суд Іспанії буде приймати рішення про застосування так званого екстрадиційного арешту чи іншого запобіжного заходу до розгляду питання про екстрадицію особи в Україні.
Зазначимо, що матір Олександра Онищенка Інесу Кадирову затримали 30 березня в Іспанії силами місцевих правоохоронців за орієнтуванням департаменту Інтерполу та Європолу України, розміщеним на запит НАБУ.
Нагадаємо, Інеса Кадирова була оголошена в міжнародний розшук за підозрою в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.
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