НАБУ направило в генпрокуратуру документи для екстрадиції матері нардепа Онищенка

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) направив до ГПУ повний пакет документів, необхідний для початку процедури екстрадиції матері побіжного нардепа Олександра Онищенка Інеси Кадирової.

Зазначені документи ГПУ повинна надіслати компетентним органам Іспанії для початку процедури екстрадиції Кадирової. За версією слідства, вона є співорганізатором так званої "газової схеми", в результаті якої інтересам держави завдано збитків на суму близько 3 млрд грн, - повідомляє прес-служба Бюро в Facebook.

Після отримання оригіналів документів суд Іспанії буде приймати рішення про застосування так званого екстрадиційного арешту чи іншого запобіжного заходу до розгляду питання про екстрадицію особи в Україні.

Зазначимо, що матір Олександра Онищенка Інесу Кадирову затримали 30 березня в Іспанії силами місцевих правоохоронців за орієнтуванням департаменту Інтерполу та Європолу України, розміщеним на запит НАБУ.

Нагадаємо, Інеса Кадирова була оголошена в міжнародний розшук за підозрою в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.