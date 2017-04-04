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НАБУ направило в суд обвинувальний акт щодо помічниці заступника голови суду, яку спіймали на хабарі

Обвинувачена ввела в оману громадянина щодо можливості винесення позитивного рішення в його інтересах
Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) завершили досудове розслідування стосовно помічниці заступника голови Апеляційного суду Київської області, затриманої під час отримання неправомірної вигоди в розмірі 23 тис. дол.
НАБУ направило в суд обвинувальний акт щодо помічниці заступника голови суду, яку спіймали на хабарі НАБУ. Фото: rian.com.ua

Сьогодні, 4 квітня, обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва, повідомляє прес-служба НАБУ.

Помічницю заступника голови Апеляційного суду Київської області підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України ("закінчений замах на шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений в особливо великому розмірі"), ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 369 КК України ("підбурювання до закінченого замаху на пропозицію і надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади").

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачена ввела в оману громадянина щодо можливості винесення позитивного рішення в його інтересах колегією суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ за неправомірну вигоду у сумі 23 тис. доларів США (понад 627 тис. грн).

Як відомо, 23 січня помічниця судді отримала обумовлену суму, після чого її затримано детективами Національного бюро "на гарячому" того ж дня. Стосовно обвинуваченої застосовано запобіжний захід - домашній арешт.

Нагадаємо, що Вищий адміністративний суд скасував звільнення Верховною Радою за порушення присяги судді Святошинського районного суду Києва Алли Чалої, яка ухвалювала рішення про арешт активістів Євромайдану.

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04 04 2017 11:57
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