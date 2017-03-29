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НАБУ навідалось в Нацбанк за документами

Спецназ не застосовувався
Детективи Національного антикорупційного бюро України проводять слідчі дії у Національному банку.
НАБУ навідалось в Нацбанк за документами Фото: Наталія Сколоздра / iPress.ua

На уточнення, чи проводиться обшук, чи виїмка документів, детективи спершу відповіли, що провадяться "слідчі дії". Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі НАБУ.

"Це була справді виїмка документів. Спецназ не застосовувався. Працівники Нацбанку, якщо можна так сказати, сприяли слідчим діям", – уточнили у прес-службі згодом.  

Причини співрозмовник не назвав, подробиці уточнюються.

Як повідомляв iPress.ua, директора департаменту платіжних систем Національного банку України Сергія Шацького затримали 2 лютого за хабар.

Він вимагав 35 тисяч доларів за реєстрацію платіжної системи "Платисервіс", яка відбулася 24 січня цього року.

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