НОВИНИДетективи Національного антикорупційного бюро України проводять слідчі дії у Національному банку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАБУ навідалось в Нацбанк за документами
Спецназ не застосовувався
Фото: Наталія Сколоздра / iPress.ua
На уточнення, чи проводиться обшук, чи виїмка документів, детективи спершу відповіли, що провадяться "слідчі дії". Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі НАБУ.
"Це була справді виїмка документів. Спецназ не застосовувався. Працівники Нацбанку, якщо можна так сказати, сприяли слідчим діям", – уточнили у прес-службі згодом.
Причини співрозмовник не назвав, подробиці уточнюються.
Як повідомляв iPress.ua, директора департаменту платіжних систем Національного банку України Сергія Шацького затримали 2 лютого за хабар.
Він вимагав 35 тисяч доларів за реєстрацію платіжної системи "Платисервіс", яка відбулася 24 січня цього року.
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