НАБУ не відпустило Насірова на лікування до США
Таке рішення було прийнято 30 травня за результатами розгляду клопотання підозрюваного, повідомляє прес-служба відомства.
"Це вже друге звернення голови ДФС. Вперше до детективів Бюро він клопотав у квітні з проханням надати дозвіл відвідати змагання збірної України по дзюдо у Варшаві. 25 травня до НАБУ надійшло клопотання щодо надання дозволу на виїзд до Сполучених Штатів Америки, мотивуючи поїздку необхідністю "проходження лікування", - зазначили у НАБУ.
У відомстві пояснили, що у разі виїзду закордон "гарантувати повернення підозрюваного в Україну не може нічого, окрім його правосвідомості". Крім цього, між Україною та США не укладена угода про екстрадицію.
Як відомо, детективи НАБУ на початку березня 2017 року затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.
Слідство наголошує, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі було завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.
Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.
7 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.
Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.
Нагадаємо, відсторонений керівник фіскальної служби Роман Насіров просить детективів Національного антикорупційного бюро повернути йому закордонний паспорт.
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