НАБУ не виключає заочного засудження Онищенка
"Звичайно, ми з Холодницким (головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, – ред.) обговорювали як варіант розвитку подій щодо Онищенка саме заочне засудження. Але ми все ж таки сподіваємося, що буде відповідне затримання та екстрадиція. Адже, якщо він з'явиться на території України, то всі справи починається заново — це у разі застосування процедури заочного засудження", - ззаявив директор Бюро Артем Ситник в інтерв'ю "Громадському".
Ситник додав, що йому неї хотілося б "двічі ходити по одному і тому ж колу".
Зазначимо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та заступник генерального прокурора України Назар Холодницький заявив, що прокуратура провела допит народного депутата-втікача Олександра Онищенка за допомогою Skype.
Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.
Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд гривень (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд гривень незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).
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