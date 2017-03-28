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НАБУ не виключає заочного засудження Онищенка

Ситник додав, що йому неї хотілося б "двічі ходити по одному і тому ж колу"
НАБУ не виключає ймовірність заочного засудження екс-нардепа Олександра Онищенка, який переховується від українського правосуддя за кордоном.
НАБУ не виключає заочного засудження Онищенка Фото:112.ua

"Звичайно, ми з Холодницким (головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, – ред.) обговорювали як варіант розвитку подій щодо Онищенка саме заочне засудження. Але ми все ж таки сподіваємося, що буде відповідне затримання та екстрадиція. Адже, якщо він з'явиться на території України, то всі справи починається заново — це у разі застосування процедури заочного засудження", - ззаявив директор Бюро Артем Ситник в інтерв'ю "Громадському".

Ситник додав, що йому неї хотілося б "двічі ходити по одному і тому ж колу".

Зазначимо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та заступник генерального прокурора України Назар Холодницький заявив, що прокуратура провела допит народного депутата-втікача Олександра Онищенка за допомогою Skype.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.

Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд гривень (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд гривень незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).

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28 03 2017 20:15
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