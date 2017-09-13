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НАБУ не виявило порушень при виписуванні високих премій у Корчак

НАБУ перенаправить матеріали по Корчак до Нацполіції, тому, що за можливий конфлікт інтересів поліція може складати протокол про адмінпорушення
Національне антикорупційне бюро визначилося, що порушень під час преміювання голови Наталії Корчак та інших членів НАЗК немає.
НАБУ не виявило порушень при виписуванні високих премій у Корчак Наталія Корчак Фото: politica-ua.com

"За результатами проведеного аналізу ознак вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення на теперішній час Національним бюро не встановлено, у зв’язку з чим підстави для направлення інформації та матеріалів до Національної поліції на даний час відсутні", -  йдеться у відповіді НАБУ на запит експерта з питань протидії корупції Гліба Канєвського, які є в розпорядженні "Української правди".

Канєвський уточнив, що просив НАБУ перенаправити матеріали по Корчак до Нацполіції, тому, що за можливий конфлікт інтересів поліція може складати протокол про адмінпорушення.

"За можливий конфлікт інтересів – це те, що Корчак собі премії встановлювала без погодження КМУ – протокол про адмінпорушення мають право скласти два органи – НАЗК та Нацполіція (ст. 255 Кодекс про адміністративні правопорушення). Тому я і попросив НАБУ всі зібрані матеріали по Корчак перенаправити до поліції", - пояснив Канєвський.

Нагадаємо, Наталія Корчак на засіданні антикорупційного комітету у квітнівикликала у народних депутатів подив щодо розмірів своєї зарплати, зокрема у грудні 2016 року. Зокрема, згідно із електронним реєстром, 7 грудня Корчак задекларувала зарплату у розмірі 266, 816 тисяч гривень, а 29 грудня вона задекларувала 123,217 тисяч гривень зарплати.

Щомісячна заробітна плата та надбавки голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за період із 1 січня до 13 червня 2017 року становлять 529 837 гривень.

 
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13 09 2017 12:53
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