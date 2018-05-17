НАБУ обшукало імовірну "дружину" Труханова: знайшли його речі і картки
Цими рішеннями суд надав слідству доступ до інформації про ймовірні рахунки одеського мера, про номер його мобільного телефону та номери його матері та дочки, - йдеться у рішеннях Солом'янського районного суду Києва від 25 квітня.
В рішенні зазначено, що в рамках розслідування справи про підписання Трухановим "мирової угоди" щодо Одеського аеропорта НАБУ провело обшук.
В квартирі, де проводили обшук, знайшли особисті речі одеського мера, "а саме одяг, взуття, документи, електронні носії інформації та ін".
Зокрема, слідчі вилучили під час обшуку дві картки банку "Південний", видані "на ім'я Gennadiy Trukhanov строком дії до 05.18".
Також, згідно з рішенням, в квартирі обладнано особистий кабінет одеського голови.
Все це, на думку слідства, свідчить "про наявність ознак сім'ї" між Трухановим та власницею квартири протягом 2015-2017 років.
Водночас, у своїх деклараціях за 2015-2017 роках одеський мер не вказував ані дружину, ані особу, спільно з якою він проживає, що передбачено законом "Про запобігання корупції".
Сама ж ймовірна співмешканка Труханова, відповідно до рішення, володіє об’єктами нерухомості в Одесі, а вартість її майна становить 250 мінімальних заробітних плат.
ЗМІ пишуть, що власницею квартири, ймовірно, є колишня дружина Геннадія Труханова Тетяна Колтунова.
Місцеві видання називають її цивільною дружиною мера. Він раніше розповідав журналістам, що розлучився ще у 1997 року.
Справу про ймовірне зловживання владою посадовцями Одеської мерії під час приватизації одеського аеропорту НАБУ розслідує з 2016 року.
Однак з початку 2018 року в судових рішення з’явились ймовірні злочини ще за двома статтями – декларування недостовірної інформації Трухановим та вчинення злочину групою осіб.
Раніше ВВС з посиланням на документи The Paradise Papers опублікували розслідування ,у якому зазначається, що мер Одеси Геннадій Труханов був залучений до злочинної банди з Одеси і володів значними частками у чотирьох офшорних компаніях у британських податкових гаванях.
За інформацією журналістів, Труханов належав до злочинного угруповання з Одеси, члени якого заробляли гроші на нафтовій промисловості.
Крім того у розслідуванні "Слідства.Інфо" та OCCRP повідомлялося, що сім'ї мера Одеси Геннадія Труханова належить трикімнатна квартира в елітній лондонській новобудові.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян". Так, у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю заводу "Краян" за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року купила його на аукціоні, організованому ліквідатором підприємства, за 11,5 млн грн. Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, стверджують в НАБУ.
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