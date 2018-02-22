НАБУ оприлюднило схему розкрадання коштів у справі Труханова

НАБУ і САП пояснили схему заволодіння коштами Одеського міського бюджету під час продажу будівель ВАТ "ХК "Краян"

Слідство у справі заволодіння коштами вважає, що мер Одеси Геннадій Труханов разом із іншими фігурантами справи вводив депутатів міськради в оману щодо процедури купівлі приміщень заводу "Краян".

За даними слідства, у першій половині 2016 року Труханов домовився з фактичними контролерами товариств "UAB Naster", "VALTON GROUP LP" та "Девелопмент Еліт" про заволодіння коштами місцевого бюджету Одеси, - йдеться в схемі ймовірного злочину, яку опублікувало Національне антикорупційне бюро.

Крім того, на переконання детективів, на початку жовтня 2016 року до оборудки залучили оцінщика, який визначив наперед встановлену та завідомо завищену вартість будівлі "Краяну" в сумі 185 млн грн.

Керівник підприємства-оцінщика "Брокбізнесконсалт" раніше притягувався до відповідальності за службову недбалість.

"Слідство вважає, що учасники корупційної схеми донесли депутатам міської ради завідомо неправдиву інформацію про невідкладність розгляду питання щодо придбання приміщення, обумовлену нібито необхідністю подання документів у визначені строки", – зазначають в НАБУ.

Зокрема, одеських депутатів нібито запевнили, що ціна на приміщення є об’єктивною та належно перевіреною, витрати на купівлю – економічно обґрунтованими, а власне мер Труханов повідомив депутатам, що проект спільно фінансується з місцевого та державного бюджетів.

НАБУ зазначає, що всі ці твердження, які доносились до депутатів, не відповідають дійсності.

Таким чином, як вважає слідство, фігуранти справи забезпечили ухвалення міськрадою рішення про придбання приміщень колишнього заводу за завідомо завищеною ціною.

За даними слідства, "Девелопмент Еліт", яке і продало міськраді приміщення, намагалось вивести отримані кошти на рахунки ймовірно фіктивної компанії "А Моторс Плюс", керівник якої наразі перебуває в зоні АТО.

В рішеннях суду у цій справі зазначається, що "Девелопмент Еліт" уклало з "А Моторс Плюс" договір на поставку зернозбиральних комбайнів на загальну суму 183 708 000 грн. Але слідство встановило, що компанія-постачальник відповідної діяльності не здійснювало, а договір був фіктивним.

В результаті, НАБУ та САП встигли накласти арешт на кошти ще до того, як вони були переведені на рахунки "А Моторс Плюс".

Роль заступника міського голови Павла Вугельмана у схемі розкрадання, на думку слідства, полягала в залучені до злочину посадовців міськради. А голова комісії з питань комунальної власності Василь Шкрябай надавав позитивну оцінку та виносив проект рішення про купівлю на позачергову сесію.

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Нагадаємо, що 14 лютого Труханов прилетів рейсом з Варшави в київський аеропорт Бориспіль, де його затримали прикордонники і передали детективам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Правоохоронці також вручили Трухановому повідомлення про підозру.

Раніше, член парламентської фракції "Блоку Петра Порошенко" Дмитро Голубов розповів про наміри взяти міського голову Одеси Геннадія Труханова на поруки.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян". Так, у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю заводу "Краян" за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року купила його на аукціоні, організованому ліквідатором підприємства, за 11,5 млн грн. Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, стверджують в НАБУ.