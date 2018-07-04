НАБУ оприлюднило відео, на якому Супрун пропонують хабар, - ВІДЕО

Це одна з корупційних історій з "акваріума Холодницького", у ній фігурують не менше п'яти осіб

До журналістів потрапило відео, як в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун пропонують хабар квартирою в обмін на медичне обладнання для лікарні міста Вишневого.

"В. о. міністра ще взимку обмовилася, що їй, у неї в кабінеті, пропонував хабара помічник Олега Ляшка та голова радикалів Києво-Святошинського району Олександр Богачов. Саме він фігурує на відео", - повідомляє "ТСН".

"Я не розумію такі речі, я розкажу як, у нас будинки будуються хороші", - говорить Богачов на відео.

Йдеться про комплекс "Акварелі 2" у Вишневому, у якому одна з квартир повинна була стати власністю Уляни Супрун.

Помічник депутата каже, що Супрун, мовляв, сама скаржилася на відсутність власного житла, а він розчулився.

"Я людина чуйна і не міг не відгукнутися, що я просто, щоб допомогти, поліпшити умови і за це виходить мене хочуть судити", - говорить Богачов.

В.о. міністра відразу заявила в органи і весь час підігравала дійовим особам.

Також на відео міський голова Вишневого особисто зустрічається з Уляною Супрун і розмірковує над схемами передачі їй квартири.

"Як ви задекларуєте, це ваше питання, купили, не купили... Але є певні фонди, такі мої особисті", - заявляє чиновник.

Тобто, квартира призначена для Супрун, з якихось фондів міського голови. Водночас у міськраді заперечують наявність вільного житла.

"Забудовники місту квартири не передають, тому наш квартирний фонд вже 7 років не поповнюється", - заявив заступник міського голови Георгій Майсурадзе.

Квартиру для Супрун повинні були оформити на її помічника, і міський голова возив його показувати будинок.

"Мер Вишневого Ілля Діков спочатку всіляко уникав зустрічі з журналістами, а потім написав листа, в якому заявив, що утримається від коментарів до закінчення слідства", - підкреслює ТСН.

Забудовники "Акварелі 2", які теж фігурують на плівках Холодницького, також не хочуть зустрічатися з журналістами.

В обмін на квартиру лікарня Вишневого повинна була отримати медичну техніку, в тому числі мамограф, за рахунок міжнародних організацій.

Лікарі не приховують високого рівня онкозахворювань в місті. Нібито добра справа - допомогти міській громаді, але при цьому вже на іншому відео міський голова розмірковує, як можна заробити на обладнанні.

"Ми беремо 50 відсотків там, грубо кажучи, пишемо 100 гривень в день. Соціальні, тобто ветерани, малозабезпечені, всі інші, грубо кажучи, в день на десять талончиків", - говорить чиновник.

Член правління Центру протидії корупції Олександра Устінова каже, що такі схеми - влада-лікарня-обладнання-відкат - типові для України.

Найгучніші скандали пов’язані з "Охматдитом" та Інститутом раку. Масштаби Вишневого менші, але і вони дають учасникам дивіденди.

"Кожен раз, коли закуповується медичне обладнання - спочатку усі на цьому піаряться. Потім гроші на обслуговування цього обладнання дерибаняться. І третя стадія корупції, яку ми спостерігаємо - це устаткування потім продається. Ось ми пам'ятаємо, як супердороге обладнання, яке закуповували для "Охматдиту", знайшли десь на складах Вінницької області", - розповідає Устінова.

"Розплутавши цей клубок, у НАБУ склали повідомлення про підозру, але прокурори САП ніяк його не узгодять", - розповідає детектив НАБУ Артем.

Сама Супрун та її помічник,на якого і оформляли квартиру, обіцяють прокоментувати цю історію з часом.

Нагадаємо, що 14 березня 2018 року Уляна Супрун заявила, що понад рік тому звернулася до Національного антикорупційного бюро через пропозицію їй квартири у якості хабара від помічника народного депутата.

За словами Супрун, після заяви вона та її позаштатний радник брали участь у слідчих діях, щоб зафіксувати злочинні дії.