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НАБУ опублікувало імена ще двох підозрюваних у розтраті при закупівлях в Міноборони

Державна аудиторська служба України підтвердила закупівлю Мініоборони палива у компанії Трейд Коммодіті за завищеними цінами
Національне антикорупційне бюро України розшукує двох підозрюваних у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету в особливо великих розмірах під час закупівлі палива для Міністерства оборони.
НАБУ опублікувало імена ще двох підозрюваних у розтраті при закупівлях в Міноборони Володимир Гарькавий (зліва) і Вадим Майко (праворуч)

Анкети з іменами і фото опублікувала прес-служба Бюро.

Перший підозрюваний - "Гарькавий Володимир Віталійович, 10.03.1983 року народження, громадянин України, зареєстрований за адресою в Києві, та фактично проживає в Дніпрі".

Другий - "Майко Вадим Михайлович, 22.04.1966 року народження, громадянин України, зареєстрований за адресою в м Кам'янське (Дніпропетровська область)".

Раніше Державна аудиторська служба України підтвердила закупівлю Міністерством оборони палива у компанії Трейд Коммодіті за завищеними цінами.

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.

Як відомо, компанія "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує в корупційній схемі закупівлі палива для Міністерства оборони, починаючи з 2016 року виграла державних тендерів на 4,8 мільярдів гривень.

Крім тендерів Міністерства оборони, "Трейд Коммодіті" неодноразово вигравала аукціони "Укрзалізниці", "Енергоатому", "Центренерго", а також кількох морських портів, зокрема, Маріупольського, Бердянського та Білгород-Дністровського.

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25 10 2017 22:35
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