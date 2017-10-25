НАБУ опублікувало імена ще двох підозрюваних у розтраті при закупівлях в Міноборони
Анкети з іменами і фото опублікувала прес-служба Бюро.
Перший підозрюваний - "Гарькавий Володимир Віталійович, 10.03.1983 року народження, громадянин України, зареєстрований за адресою в Києві, та фактично проживає в Дніпрі".
Другий - "Майко Вадим Михайлович, 22.04.1966 року народження, громадянин України, зареєстрований за адресою в м Кам'янське (Дніпропетровська область)".
Раніше Державна аудиторська служба України підтвердила закупівлю Міністерством оборони палива у компанії Трейд Коммодіті за завищеними цінами.
Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.
Як відомо, компанія "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує в корупційній схемі закупівлі палива для Міністерства оборони, починаючи з 2016 року виграла державних тендерів на 4,8 мільярдів гривень.
Крім тендерів Міністерства оборони, "Трейд Коммодіті" неодноразово вигравала аукціони "Укрзалізниці", "Енергоатому", "Центренерго", а також кількох морських портів, зокрема, Маріупольського, Бердянського та Білгород-Дністровського.
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