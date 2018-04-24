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НАБУ передало подання на одного з українських топ-чиновників - Луценко

Луценко повинен підписати матеріали за підозрою на одного з топ-чиновників
Національно антикорупційне бюро України передало підозру щодо одного з топ-чиновників України.
НАБУ передало подання на одного з українських топ-чиновників - Луценко Фото: unian.ua

"Зараз на моєму столі знаходяться матеріали, які я повинен підписати за підозрою на одного з топ-чиновників країни", - заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, інформує РБК-Україна.

Він додав, що це не депутат. При цьому імені підозрюваного чиновника він не вказав.

За його словами, зараз "юридичні служби його обробляють".

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряє інформацію щодо причетності мера Одеси Геннадія Труханова до злочинного угрупування, незаконного збагачення і володіння елітною нерухомістю у Лондоні, про що раніше повідомляли у ЗМІ.

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24 04 2018 21:25
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