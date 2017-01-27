НАБУ перетворюється на "антикорупційний МММ", - адвокат голови правління "ОГХК"

Адвокат Олександр Мірошник, який захищає в.о. голову правління “ОГХК” Руслана Журила вважає, що НАБУ впевнено перетворюється на "антикорупційний МММ".

"НАБУ перетворилося на таку собі інформаційну "піраміду", "антикорупційний МММ". Свої провали в роботі бюро намагається підмінити все новими і новими затриманнями, щоб викликати інтерес ЗМІ", - повідомляє прес-служба ОГХК.

За його словами, за рік роботи НАБУ не посадив жодного помітного корупціонера, а всі ініційовані ним гучні справи закінчилися провалами.

"Більше того, стало очевидно, що керівництво НАБУ завдало великої шкоди державі. Саме НАБУ зірвало скандалами приватизацію Одеського припортового заводу. Це призвело до зупинки стратегічного підприємства і втрат держбюджетом сотень мільйонів доларів", - нагадав Мірошник.

"Замість того, щоб виявляти наснагу до реальної роботи, НАБУ знову намагається залатати діри в своєму іміджі гучним піаром. Втім, НАБУ припускається грубих проколів: на сайті НАБУ текст підозри керівнику ОГХК з’явився ще до його пред’явлення. Всі дії НАБУ будуть оскаржені в суді", - наголосив адвокат.

Знову, зазначає Мірошник, як і у випадку з ОПЗ, мішенню для атаки стало стратегічне підприємство, яке успішно пройшло аудит (причому авторитетної міжнародної фірми) і готується до приватизації. Знову безпідставно затримані топ-менеджери підприємства. Знову так звана "справа" не має жодної судової перспективи.

"На жаль, в результаті скандалу високою є ймовірність того, що без роботи можуть залишитися 6 тисяч робітників ОГХК, а їхні сім’ї – без утримання. Закликаю НАБУ припинити самопіар та "правоохоронну диктатуру", вказує адвокат.

Нагадаємо, що трудовий колектив "ОГХК" вчора заявив, що "шокований діями і заявами НАБУ щодо менеджерів компанії" та наголосив на "неприпустимості повторення силового сценарію проти успішних державних підприємств, які є монополістами з виробництва титанової сировини. Сьогодні бачимо виконання політико-економічного замовлення з боку НАБУ і САП. Мета - зрив приватизації ПАТ "ОГХК" і повтор ситуації зі зривом приватизації ОПЗ, коли НАБУ обвалило вартість Одеського припортового заводу зі стартових 530 млн. дол. до нуля і майже зробило його банкрутом. В обох випадках у діях НАБУ і САП проглядається "грузинський слід", йдеться в заяві.

Звинувачення НАБУ на адресу менеджерів "ОГХК" назвало безпідставними і нічим не підтвердженими.

"Уся діяльність "ОГХК", в тому числі зовнішньоекономічна, вигідна державі і проводиться виключно в її інтересах. Вона прозора і постійно контролюється компетентними державними органами. Більш того, в 2016 році "ОГХК" успішно пройшла аудит однією з міжнародних аудиторських фірм, яка входить до світової "першої четвірки", йдеться в заяві.