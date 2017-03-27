НАБУ перевіряє 12 млн, які Княжицький вніс за очільника ОГХК, - Ситник

Княжицький підтвердив, що він вніс 12 мільйонів гривень застави

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) перевіряє законність походження внесеного депутатом Верховної Ради Миколою Княжицьким застави 12 млн гривень за підозрюваного в розкраданні коштів ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) виконуючого обов'язки голови правління Руслана Журило.

"Ми зараз перевіряємо походження коштів, 12 мільйонів, у народного депутата, який вніс їх за Журило", - розповів директор НАБУ Артем Ситник під час ефіру на телеканалі ATР.

Княжицький в коментарі "Українській правді" підтвердив, що він вніс 12 мільйонів гривень застави.

"До мене звернулися бійці "Азова" і "Дніпра-1", оскільки Журило був керівником волонтерського руху в Дніпропетровській області. У мене в декларації були ці кошти, вони до мене звернулися з великим проханням це зробити. Це люди, яким я просто не міг відмовити. Крім того, я був знайомий із Журилом раніше", - сказав він.

Як відомо, в.о. голови державної Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) Руслан Журило, який підозрюється в нанесенні збитку компанії на суму понад 300 млн грн, вийшов під заставу 12 млн грн.

9 березня Апеляційний суд Києва знизив суму застави Журила з 100 до 12 млн грн.

Національної антикорупційне бюро затримало Журила в кінці січня за підозрою в нанесення шкоди ОГХК на суму понад 300 млн гривень.

Детективи затримали також екс-заступника директора ОГХК.

З січня 2016 року Національні антикорупційне бюро веде розслідування кримінального провадження, яке стосується продажу продукції ОГХК на експорт через посередника - австрійську компанію Bollwerk, яку ЗМІ пов'язували з колишнім народним депутатом Миколою Мартиненком. Сам Мартиненко цю інформацію заперечує.