НАБУ перевіряє мільйонні премії держвиконавців Мін'юсту

Національне антикорупційне бюро перевіряє обставини отримання великих сум винагород 8 державними виконавцями Міністерства юстиції.

"Ми отримали запит від НАБУ на отримання інформації щодо виплати винагород держвиконавцям, прізвища яких фігурують у ЗМІ", - повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Сергій Шкляр в інтерв'ю "Українським Новинам".

Шкляр зазначив, що запит стосується обставин виплати винагород 8 виконавцям.

"За нашою інформацією, кримінального провадження щодо даного питання наразі немає. Всю інформацію ми надамо в установленому законом порядку", - підкреслив Шкляр.

Він підтвердив, що 15 вересня детективи НАБУ провели обшук у Виконавчій службі, але підкреслив, що він стосувався не виплати грошей держвиконавцям, а провадження щодо "Укрнафти".

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро визначилося, що порушень під час преміювання голови Наталії Корчак та інших членів НАЗК немає.