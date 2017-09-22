НАБУ перевіряє мільйонні премії держвиконавців Мін'юсту
"Ми отримали запит від НАБУ на отримання інформації щодо виплати винагород держвиконавцям, прізвища яких фігурують у ЗМІ", - повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Сергій Шкляр в інтерв'ю "Українським Новинам".
Шкляр зазначив, що запит стосується обставин виплати винагород 8 виконавцям.
"За нашою інформацією, кримінального провадження щодо даного питання наразі немає. Всю інформацію ми надамо в установленому законом порядку", - підкреслив Шкляр.
Він підтвердив, що 15 вересня детективи НАБУ провели обшук у Виконавчій службі, але підкреслив, що він стосувався не виплати грошей держвиконавцям, а провадження щодо "Укрнафти".
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро визначилося, що порушень під час преміювання голови Наталії Корчак та інших членів НАЗК немає.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа