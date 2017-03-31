НАБУ перевіряє Садового

Ситник каже, що перевірка Садового проводиться не через його заяви, а в рамках повноважень антикорупційного бюро

Директор Національного антикорупційного бюро проводить разом зі своїми детективами перевірку щодо діяльності мера Львова Андрія Садового.

Після запитання, чи проходить перевірка Львівської міської ради щодо корупційних зловживань та освоєння коштів, які виділялись на вивезення сміття, Ситник відповів, що такими справами займається ГПУ.

"Ініціативу у розслідуванні корупційних ризиків у діяльності мерії Львова взяла на себе Генеральна прокуратура. Також хочу відзначити, що до нас не надходило жодного звернення щодо зловживання чиновниками у питанні вивезення сміття. Ми аналізували цю тему і роздумували, чи включатись у цей процес, але коли побачили, що ГПУ взялася активно розслідувати, то вирішили почекати. Якщо до нас надійде інформація, що буде стосуватись нашої компетенції, то ми, звичайно ж, підключимось", - повідомив під час брифінгу у Львові директор НАБУ Артем Ситник, інформує ZIK.

"Чи проводилась перевірка по Садовому – вона зараз проводиться, але не в рамках цієї заяви, а в рамках наших повноважень", – наголосив він.

Нагадаємо, що Садовий звернувся до НАБУ, через звинувачення у корупційних злочинах, які були оприлюднені у грудні 2016 року.

Також, Артем Ситник повідомив, що до нього не надходили заяви щодо львівського сміття.