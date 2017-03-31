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НАБУ перевіряє Садового

Ситник каже, що перевірка Садового проводиться не через його заяви, а в рамках повноважень антикорупційного бюро
Директор Національного антикорупційного бюро проводить разом зі своїми детективами перевірку щодо діяльності мера Львова Андрія Садового.
НАБУ перевіряє Садового Андрій Садовий. Фото: galfinance.com

Після запитання, чи проходить перевірка Львівської міської ради щодо корупційних зловживань та освоєння коштів, які виділялись на вивезення сміття, Ситник відповів, що такими справами займається ГПУ.

"Ініціативу у розслідуванні корупційних ризиків у діяльності мерії Львова взяла на себе Генеральна прокуратура. Також хочу відзначити, що до нас не надходило жодного звернення щодо зловживання чиновниками у питанні вивезення сміття. Ми аналізували цю тему і роздумували, чи включатись у цей процес, але коли побачили, що ГПУ взялася активно розслідувати, то вирішили почекати. Якщо до нас надійде інформація, що буде стосуватись нашої компетенції, то ми, звичайно ж, підключимось", - повідомив під час брифінгу у Львові директор НАБУ Артем Ситник, інформує ZIK.

"Чи проводилась перевірка по Садовому – вона зараз проводиться, але не в рамках цієї заяви, а в рамках наших повноважень", – наголосив він.

Нагадаємо, що Садовий звернувся до НАБУ, через звинувачення у корупційних злочинах, які були оприлюднені у грудні 2016 року.

Також, Артем Ситник повідомив, що до нього не надходили заяви щодо львівського сміття.

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31 03 2017 14:02
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