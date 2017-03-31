НАБУ перевіряє Садового
Після запитання, чи проходить перевірка Львівської міської ради щодо корупційних зловживань та освоєння коштів, які виділялись на вивезення сміття, Ситник відповів, що такими справами займається ГПУ.
"Ініціативу у розслідуванні корупційних ризиків у діяльності мерії Львова взяла на себе Генеральна прокуратура. Також хочу відзначити, що до нас не надходило жодного звернення щодо зловживання чиновниками у питанні вивезення сміття. Ми аналізували цю тему і роздумували, чи включатись у цей процес, але коли побачили, що ГПУ взялася активно розслідувати, то вирішили почекати. Якщо до нас надійде інформація, що буде стосуватись нашої компетенції, то ми, звичайно ж, підключимось", - повідомив під час брифінгу у Львові директор НАБУ Артем Ситник, інформує ZIK.
"Чи проводилась перевірка по Садовому – вона зараз проводиться, але не в рамках цієї заяви, а в рамках наших повноважень", – наголосив він.
Нагадаємо, що Садовий звернувся до НАБУ, через звинувачення у корупційних злочинах, які були оприлюднені у грудні 2016 року.
Також, Артем Ситник повідомив, що до нього не надходили заяви щодо львівського сміття.
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